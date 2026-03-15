"Ни боли, ни тошноты": Мясников предупредил о скрытых опухолях и паразитах, которые годами прячутся в печени

Даже если вы чувствуете себя абсолютно здоровым, внутри организма может зреть неприятный сюрприз, который обнаружится лишь по чистой случайности.



Известный врач Александр Мясников в своем канале MAX затронул тему, которая пугает тысячи людей после планового УЗИ. Часто бывает так, что человек идет на обследование без единой жалобы, а врач находит образования в печени. По словам доктора, коварство таких находок в том, что у пациента нет "ни боли, ни тошноты, ни каких-либо еще симптомов".

Скрытая угроза: киста или паразит?

Самая частая находка на УЗИ — это кисты. По статистике, они встречаются у 1–10% людей, причем женщины сталкиваются с ними гораздо чаще. В большинстве случаев это "простая" киста, которая не склонна перерождаться в рак и не требует лечения, если ее размер не превышает 4 сантиметров.

Однако за безобидным на первый взгляд "пузырьком" может скрываться нечто более опасное. Доктор предупреждает: если врач видит внутри кисты перегородки или странные массы, это повод для серьезного обследования. Одной из самых пугающих находок могут стать кальцинаты. Они часто указывают на эхинококкоз — тяжелое паразитарное заболевание, при котором в печени поселяются черви.

Рекордные 17 литров и "тихая" опухоль

Иногда ситуация выходит из-под контроля. Мясников упомянул медицинский рекорд — кисту объемом 17 литров. В таких случаях без медицинского вмешательства не обойтись: образования дренируют и склеивают специальными растворами, например, этанолом.

Вторая по популярности находка — гемангиома. Многих пугает это слово, ведь по сути это доброкачественная опухоль из сосудистой ткани. Она встречается у каждого пятого человека в популяции. Чаще всего такие опухоли находят у женщин в возрасте от 30 до 50 лет. Врачи полагают, что рост гемангиомы провоцируют женские гормоны — эстрогены, поэтому она может увеличиваться во время беременности.

Когда три миллиметра решают все

Несмотря на пугающий статус "опухоли", большинство гемангиом не требуют операции. Если образование меньше 5 сантиметров, за ним можно даже не наблюдать. Но если опухоль больше, врачи назначают МРТ.

Существует четкая граница, когда пациента начинают готовить к хирургическому столу. Если при контрольном обследовании выясняется, что гемангиома растет со скоростью более 3 миллиметров в год, человек становится кандидатом на операцию. В остальных случаях с этими "случайными находками" можно спокойно жить, если вовремя проходить диагностику.