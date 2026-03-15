"Я разрешаю получать тебе двойки": странная фраза, которая заставит вашего ребенка учиться на пятерки

Многие родители даже не подозревают, что именно их страх перед плохими отметками мешает школьнику успешно закончить самую трудную четверть в году.



Учеба в школе — это серьезный стресс не только для детей, но и для всей семьи. Особенно тяжело приходится в самую длинную и холодную четверть года, когда силы на исходе, а до каникул еще далеко. Психолог и эксперт по коммуникациям Таня Василькова уверена: часто родители сами превращают получение знаний в изматывающий марафон с истериками из-за каждой ошибки.

Чтобы ребенок не перегорел и сохранил интерес к урокам, важно научиться помогать ему правильно, без лишнего давления и скандалов. Главный секрет кроется не в контроле дневника, а в том, как именно вы реагируете на успехи и поражения своего чада.

Ловушка "кнута и пряника"

Многие мамы и папы по старинке используют систему наказаний: за двойку — запрет на гаджеты, за пятерку — подарок. Однако, по мнению психолога, этот метод на современных детях не работает. Крик и лишение привилегий вызывают только обиду и боль. В такой ситуации ребенок концентрируется на защите от "злых" родителей, а не на изучении предмета.

Вместо того чтобы требовать идеальных оценок как пропуска в счастливое будущее, эксперт советует изменить вектор общения. Психолог Таня Василькова предлагает родителям шокирующий на первый взгляд прием: произнести слова "я разрешаю получать тебе двойки, потому что люблю тебя в любых состояниях, как с пятерками, так и с двойками". Когда ребенок чувствует, что его любят безусловно, он перестает бояться школы и начинает учиться ради интереса, а не из страха.

Магия правильных слов

Реакция на оценки должна быть "экологичной". Если ребенок принес отличную отметку, не просто похвалите его, а обратите внимание на его собственные чувства. Попробуйте сказать: "Дорогой ребенок, что ты чувствуешь сейчас, когда принес домой пятерку? Вижу по твоим глазам, что ты очень доволен своей оценкой". Это поможет ему запомнить позитивное состояние и захотеть повторить его снова.

С плохими оценками ситуация иная. Вместо нотаций лучше использовать мягкую поддержку. Психолог рекомендует такой подход: "Дорогой ребенок, я вижу, что ты расстроился из-за плохой оценки. Когда ты захочешь, у тебя будет пятерка. Помни, что я люблю тебя таким, какой ты есть".

Чего категорически нельзя делать родителям

Чтобы не отбить у школьника желание учиться окончательно, важно соблюдать несколько правил:

Не критикуйте учителей. Даже если вы не согласны с педагогом, никогда не ругайте его при ребенке. Это мгновенно снижает мотивацию: зачем стараться, если школа и учителя "плохие"?

Забудьте о сравнениях. Не ставьте в пример сына соседки или отличника из класса. Сравнивать ребенка можно только с ним самим вчерашним. Например: "В первой четверти ты сидел над математикой целый час, а теперь решаешь примеры за 20 минут".

Не скрывайте свои ошибки. Расскажите ребенку, что у вас тоже были плохие оценки и вы тоже ошибались. Это сближает и снимает с него груз ответственности за "идеальность".

Каждый день находите повод отметить в ребенке что-то хорошее, не связанное с учебой: какой он классный друг или заботливый сын. Как только вы дадите ему право на ошибку и перестанете делать из пятерок культ, учебный процесс пойдет легче, а хороших оценок в дневнике, как ни странно, станет гораздо больше.