Невеста Лепса раскрыла всю правду об их отношениях Тесты Валерия Чекалина госпитализирована в онкоцентр Игры Сонник

Топ новостей недели

Лента новостей

Воскресенье 15 марта

685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Я разрешаю получать тебе двойки": странная фраза, которая заставит вашего ребенка учиться на пятерки

201

Многие родители даже не подозревают, что именно их страх перед плохими отметками мешает школьнику успешно закончить самую трудную четверть в году.

Учеба в школе — это серьезный стресс не только для детей, но и для всей семьи. Особенно тяжело приходится в самую длинную и холодную четверть года, когда силы на исходе, а до каникул еще далеко. Психолог и эксперт по коммуникациям Таня Василькова уверена: часто родители сами превращают получение знаний в изматывающий марафон с истериками из-за каждой ошибки.

Чтобы ребенок не перегорел и сохранил интерес к урокам, важно научиться помогать ему правильно, без лишнего давления и скандалов. Главный секрет кроется не в контроле дневника, а в том, как именно вы реагируете на успехи и поражения своего чада.

Ловушка "кнута и пряника"

Многие мамы и папы по старинке используют систему наказаний: за двойку — запрет на гаджеты, за пятерку — подарок. Однако, по мнению психолога, этот метод на современных детях не работает. Крик и лишение привилегий вызывают только обиду и боль. В такой ситуации ребенок концентрируется на защите от "злых" родителей, а не на изучении предмета.

Вместо того чтобы требовать идеальных оценок как пропуска в счастливое будущее, эксперт советует изменить вектор общения. Психолог Таня Василькова предлагает родителям шокирующий на первый взгляд прием: произнести слова "я разрешаю получать тебе двойки, потому что люблю тебя в любых состояниях, как с пятерками, так и с двойками". Когда ребенок чувствует, что его любят безусловно, он перестает бояться школы и начинает учиться ради интереса, а не из страха.

Магия правильных слов

Реакция на оценки должна быть "экологичной". Если ребенок принес отличную отметку, не просто похвалите его, а обратите внимание на его собственные чувства. Попробуйте сказать: "Дорогой ребенок, что ты чувствуешь сейчас, когда принес домой пятерку? Вижу по твоим глазам, что ты очень доволен своей оценкой". Это поможет ему запомнить позитивное состояние и захотеть повторить его снова.

С плохими оценками ситуация иная. Вместо нотаций лучше использовать мягкую поддержку. Психолог рекомендует такой подход: "Дорогой ребенок, я вижу, что ты расстроился из-за плохой оценки. Когда ты захочешь, у тебя будет пятерка. Помни, что я люблю тебя таким, какой ты есть".

Чего категорически нельзя делать родителям

Чтобы не отбить у школьника желание учиться окончательно, важно соблюдать несколько правил:

  • Не критикуйте учителей. Даже если вы не согласны с педагогом, никогда не ругайте его при ребенке. Это мгновенно снижает мотивацию: зачем стараться, если школа и учителя "плохие"?
  • Забудьте о сравнениях. Не ставьте в пример сына соседки или отличника из класса. Сравнивать ребенка можно только с ним самим вчерашним. Например: "В первой четверти ты сидел над математикой целый час, а теперь решаешь примеры за 20 минут".
  • Не скрывайте свои ошибки. Расскажите ребенку, что у вас тоже были плохие оценки и вы тоже ошибались. Это сближает и снимает с него груз ответственности за "идеальность".

Каждый день находите повод отметить в ребенке что-то хорошее, не связанное с учебой: какой он классный друг или заботливый сын. Как только вы дадите ему право на ошибку и перестанете делать из пятерок культ, учебный процесс пойдет легче, а хороших оценок в дневнике, как ни странно, станет гораздо больше.

Шоу-бизнес в Telegram

15 марта 2026, 11:59
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

По теме

Оставите счастье за порогом: роковая ошибка 15 марта, которая лишит вас достатка на всю весну

Всего один необдуманный поступок в этот переменчивый день может перечеркнуть все ваши старания по привлечению удачи в дом. В народном календаре 15 марта прочно закрепилось под именем Федота Ветроноса.

Оказывается, даже одна короткая тренировка способна мгновенно изменить работу ваших нейронов и буквально "включить" память на полную мощность. Многие привыкли думать, что для реальной пользы организму нужно проводить в спортзале часы.

Звезды готовят для путешественников месяц, полный сюрпризов, где старые маршруты могут открыться с совершенно неожиданной стороны. Март 2026 года обещает стать периодом, когда привычные туристические схемы перестанут работать.

Новая инициатива депутатов может в корне изменить жизнь миллионов россиян, заставив пенсионную систему работать на благо семьи. Вопрос о том, куда уходят страховые взносы людей, которые честно трудились всю жизнь, но не успели воспользоваться заслуженным отдыхом, долгие годы оставался открытым.

Существует одна старинная традиция, выполнение которой 14 марта гарантирует стабильный доход и процветание до самой зимы. В народном календаре этот день посвящен Евдокии Плющихе — одному из самых почитаемых и "денежных" праздников в году.

Выбор читателей

