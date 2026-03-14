Суббота 14 марта

Забудьте про кофе: ученые нашли способ разогнать мозг всего за 20 минут

Забудьте про кофе: ученые нашли способ разогнать мозг всего за 20 минут
225

Оказывается, даже одна короткая тренировка способна мгновенно изменить работу ваших нейронов и буквально "включить" память на полную мощность.

Многие привыкли думать, что для реальной пользы организму нужно проводить в спортзале часы. Однако нейробиологи из Университета Айовы доказали обратное: чтобы заставить мозг работать быстрее, достаточно времени, которое обычно уходит на дорогу до офиса. Исследователи обнаружили, что умеренная физическая активность активирует скрытые резервы нашего интеллекта почти сразу.

Секретный эксперимент с электродами

Для того чтобы понять, что именно происходит в голове во время движения, ученые пригласили 14 добровольцев. Это была необычная группа: пациенты с эпилепсией, которым по медицинским показаниям уже были имплантированы электроды прямо в мозг. Это позволило исследователям с невероятной точностью записывать нейронную активность, чего невозможно добиться обычными методами.

Участникам предложили простую задачу: сначала короткая разминка, а затем 20 минут спокойной езды на велотренажере. Все это время приборы фиксировали каждое изменение в их голове.

Загадочные "рипплы" и их роль

Результаты эксперимента удивили даже специалистов. После завершения заезда ученые зафиксировали резкое учащение так называемых "рипплов" (ripples). Это короткие, но очень мощные всплески активности в гиппокампе — отделе мозга, который отвечает за наше обучение и способность запоминать информацию.

Вот что удалось выяснить в ходе исследования:

  • "Рипплы" стали возникать гораздо чаще, чем в состоянии покоя.
  • Сигналы начали активнее передаваться из центра памяти в кору мозга.
  • Связь между когнитивными областями значительно усилилась.

Фактически, эти всплески работают как "кнопка записи" для нашей памяти. Именно они помогают закреплять новые знания и формировать воспоминания. Раньше подобные процессы удавалось наблюдать только у животных, но теперь ученые получили прямое доказательство: физическая нагрузка действительно меняет архитектуру наших мыслей.

Стоит ли бежать в спортзал прямо сейчас?

Конечно, стоит учитывать, что исследование проводилось на небольшой группе людей со специфическим диагнозом. Ученым еще предстоит подтвердить эти данные на более широкой выборке. Однако полученные результаты полностью совпадают с тем, что люди замечали веками: после прогулки или легкой разминки голова соображает лучше.

Если вам предстоит сложный экзамен, важный отчет или нужно быстро усвоить большой объем информации, попробуйте заменить очередную чашку эспрессо короткой поездкой на велосипеде. Всего 20 минут легкой нагрузки могут стать тем самым ключом, который поможет вашему мозгу работать на пике возможностей.

14 марта 2026, 18:21
Фото: freepik.com
По теме

Найден способ легко укрепить связь между детьми и родителями

Теперь шизофреников можно будет "вычислить" с помощью этого простого метода

Лучше распаковать чемоданы: кому в марте 2026 года придется резко изменить планы на отпуск?

Лучше распаковать чемоданы: кому в марте 2026 года придется резко изменить планы на отпуск?
Звезды готовят для путешественников месяц, полный сюрпризов, где старые маршруты могут открыться с совершенно неожиданной стороны. Март 2026 года обещает стать периодом, когда привычные туристические схемы перестанут работать.

Пенсионные баллы – в наследство: кому достанутся деньги тех, кто не дожил до пенсии?

Пенсионные баллы – в наследство: кому достанутся деньги тех, кто не дожил до пенсии?
Новая инициатива депутатов может в корне изменить жизнь миллионов россиян, заставив пенсионную систему работать на благо семьи. Вопрос о том, куда уходят страховые взносы людей, которые честно трудились всю жизнь, но не успели воспользоваться заслуженным отдыхом, долгие годы оставался открытым.

Весь год будете жить в достатке: раскрыт секрет привлечения финансов от наших предков

Весь год будете жить в достатке: раскрыт секрет привлечения финансов от наших предков
Существует одна старинная традиция, выполнение которой 14 марта гарантирует стабильный доход и процветание до самой зимы. В народном календаре этот день посвящен Евдокии Плющихе — одному из самых почитаемых и "денежных" праздников в году.

Будущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиян

Будущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиян
На рынке труда назревает переворот, который сделает обычных рабочих новыми хозяевами жизни. Долгое время все советовали учиться на айтишников, но ситуация меняется.

Сделал друг из оккультных кругов: раскрыта тайна внезапного возвращения Булановой на вершину чартов

Сделал друг из оккультных кругов: раскрыта тайна внезапного возвращения Булановой на вершину чартов
Татьяна Буланова шокировала фанатов неожиданным признанием. Долгое время все гадали, как артистке удалось снова стать настолько востребованной.

Выбор читателей

13/03Птн"Чертов день" 13 марта: что не рекомендуется делать в эту пятницу, чтобы не испортить себе жизнь 13/03Птн"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании 13/03Птн"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра 13/03Птн"Это не показатель здоровья": доктор Мясников объяснил, почему нормальный холестерин не спасает от инфаркта 13/03ПтнВес начнет вас "слушаться": названы 10 гормонов, из-за которых жир не уходит даже при диетах 13/03ПтнУченые назвали ту самую дозу кофе, которая спасает от депрессии