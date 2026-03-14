Суббота 14 марта

11:56Более 80 показов пройдет в рамках шестой Московской недели моды
Более 80 показов пройдет в рамках шестой Московской недели моды

Более 80 показов пройдет в рамках шестой Московской недели моды
Для гостей проведут показы мод, лекции и фестиваль тематических короткометражных фильмов, также будет работать открытый маркет с продукцией отечественных брендов.

В Центральном выставочном зале "Манеж" с 14 по 19 марта пройдет шестая Московская неделя моды. Представители индустрии покажут свои коллекции и проведут деловые переговоры с потенциальными партнерами. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

"Этот сезон объединит около 300 дизайнеров из разных регионов России и других стран, включая Китай и Турцию. Около 70 процентов участников – столичные бренды, в том числе резиденты программы “Сделано в Москве”. В течение шести дней состоится свыше 80 модных показов",

– рассказала Наталья Сергунина.

Вместе с профессионалами в показах примут участие студенты профильных учебных заведений, в том числе Московского художественно-промышленного института, Института искусств Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, Школы дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Национального института дизайна.

До 19 марта в Манеже будет работать открытый маркет, где посетители смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов. Там также разместят ИИ-примерочную, которая позволит каждому желающему представить, как образы с показов будут смотреться именно на нем. Вход по предварительной регистрации.

Кроме того, горожан и туристов приглашают послушать лекции ведущих экспертов. Они расскажут об актуальных трендах, взаимосвязи моды и культуры, о развитии индустрии в целом. Посмотреть расписание и зарегистрироваться можно на сайте.

В рамках Московской недели моды также пройдет фестиваль тематических короткометражных фильмов.

Мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

Участники предыдущих пяти сезонов Московской недели моды договорились о заключении контрактов более чем на миллиард рублей. Еще одна важная роль такого события состоит в том, что оно дает дополнительный импульс для развития креативного сектора экономики, обрабатывающей промышленности и других смежных направлений.

14 марта 2026, 11:56

Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку

Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку
Шоурум Московской недели моды собрал бренды, где за каждой коллекцией стоит своя история – о форме и движении, о традициях и современности, о том, как одежда может говорить без слов. Архитектурная выразительность.

Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить

Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить
Мы выбрали пять брендов, чьи коллекции запомнились глубиной замысла и, которые мы советуем запомнить для выбора образов в предстоящем сезоне. Московская неделя моды объединяет дизайнеров с самыми разными взглядами на современную моду – каждый со своей историей, философией и подходом к созданию коллекций.

Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit

Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit
В конце августа в столице прошел ключевой международный форум модной отрасли – BRICS+ Fashion Summit, объединивший лидеров индустрии из Китая, Бразилии, Коста-Рики, Турции, Эфиопии, ЮАР, Мальты и других стран. В рамках форума состоялась масштабная деловая программа, где обсуждалась инвестиционная привлекательность модной индустрии, современные технологии, проблему сохранения уважения к культурным кодам и многое другое. Саммит стал точкой притяжения для тех, кто формирует повестку глобальной индустрии — от дизайнеров, стилистов и блогеров до представителей ОГВ, предпринимателей и членов bof 500.

Третий день Московской недели моды посвятили культуре, детству и женской силе

Третий день Московской недели моды посвятили культуре, детству и женской силе
Дизайнеры рассказали свои истории на подиуме в столице. Третий день Московской недели моды превратил "Паркинг Галерею" парка "Зарядье" и площадку ВДНХ в подиумы для размышлений о культурном наследии, природе, детских воспоминаниях и силе женственности.

Стали известны основные площадки пятой Московской недели моды

Стали известны основные площадки пятой Московской недели моды
Пятая Московская неделя моды пройдет сразу на нескольких крупных столичных площадках. Мероприятия проведут в парке "Зарядье": в арт-пространстве "Паркинг Галерея", на парящем мосту и Китайгородской стене, а также на ВДНХ, Болотной площади и в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, свои коллекции во время пятой Московской недели моды продемонстрируют дизайнеры из многих стран, среди которых России, Китая, Бразилии, Индии, Турция и Южно-Африканская Республика.

