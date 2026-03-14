Пенсионные баллы – в наследство: кому достанутся деньги тех, кто не дожил до пенсии?

Новая инициатива депутатов может в корне изменить жизнь миллионов россиян, заставив пенсионную систему работать на благо семьи.



Вопрос о том, куда уходят страховые взносы людей, которые честно трудились всю жизнь, но не успели воспользоваться заслуженным отдыхом, долгие годы оставался открытым. Теперь в этой истории наметился важный поворот. Группа парламентариев предложила передавать накопленные пенсионные баллы по наследству. Соответствующее обращение уже направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Речь идет о тех случаях, когда человек уходит из жизни, так и не успев выйти на пенсию. Сегодня его накопления фактически остаются в бюджете, но авторы идеи уверены, что эти средства должны принадлежать семье.

Как планируют считать компенсацию?

Если проект получит одобрение, прямые родственники умершего смогут претендовать на единовременную денежную выплату. Чтобы сумма была обоснованной, ее предлагают рассчитывать по специальной формуле. В расчет пойдут сразу несколько ключевых факторов:

Средний размер социальной пенсии в стране за последние три года.

Общий страховой стаж, который успел наработать гражданин.

Количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) на его счету.

Такой механизм позволит превратить виртуальные показатели в реальную финансовую поддержку для людей, потерявших родного человека.

Вопрос доверия к системе

Главная цель этой инициативы — восстановление социальной справедливости. По мнению разработчиков документа, пенсионная система станет более прозрачной и понятной для граждан. Когда люди будут уверены, что их многолетний труд и отчисления в пенсионный фонд не пропадут бесследно в случае трагедии, доверие к государству заметно вырастет.

Пока предложение находится на стадии рассмотрения, но эксперты уже называют его одним из самых ожидаемых изменений в социальной политике последних лет.