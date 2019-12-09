Диетолог назвала самые опасные новогодние продукты

Диетолог Марият Мухина назвала самые вредные для организма продукты, которые россияне часто употребляют за новогодним столом. Среди них оказались, в частности – шпроты и холодец, сообщает телеканал "Царьград".
Специалист пояснила, что обычная банка шпрот содержит канцерогены, которые по количеству сопоставимы с пачкой сигарет. Холодец, в свою очередь, богат холестерином, углеводами и жирами, которые могут привести к серьезным заболеваниям. В списке также оказались салаты, соки, газированные напитки, а также блюда из свинины и баранины.
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