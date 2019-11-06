Жить коротко и весело: курильщики могут стать шизофрениками

Британские ученые выявили, что курение почти вдвое увеличивает риск развития шизофрении и депрессии. Генетики выдвинули теорию, согласно которой никотин нарушает выработку серотонина и дофамина.
В исследовании отмечается, что именно эти молекулы участвуют в развитии душевных расстройств. Также выявлено, что британцы с никотиновой зависимостью более чем в два раза чаще становились шизофрениками и приобретали хроническую депрессию в отличии от некурящих людей, передает URA.ru.
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