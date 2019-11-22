На какие болезни указывает боль в пояснице

Врач Александр Мясников в программе "О самом главном" поведал, что в 90% случаев такие боли возникают по причине появления межпозвоночной грыжи или остеохондроза. Оставшиеся 10% влекут за собой еще более страшные последствия.
Обратившийся с подобной жалобой пациент может иметь инфекции позвонков, заболевания органов малого таза, пиелонефрит (воспалении тканей почек), остеомиелит позвоночника, болезнь Бехтерева и аппендицит, сообщает "РИА ФАН". За болью в поясничном отделе может прятаться даже метастазирующий рак простаты.
"Если речь идет о пациенте старше 60 лет, особенно курящем, то это может быть расслоение аорты", – отметил доктор Мясников.
Также не стоит игнорировать боли в плечах. Они могут сигнализировать о грыже позвоночника, периартрите, желчнокаменной болезни, раздражении диафрагмы, абсцессе печени и проблемах с селезенкой.
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