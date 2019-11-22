Россиянок призвали раздвинуть ноги

Медики уверены, что классическая поза для сидения со сведенными ногами вредна для женского здоровья. По мнению ортопедов, из-за сдвинутых ног при сидении у дам начинаются боли в коленях и бедрах, так как у женщин от природы широкий таз.
Как передает ToDay News Ufa, поза со сдвинутыми ногами считается женственной и приличной. Нормы требуют от слабой половины человечества сидеть в общественных местах со сдвинутыми ногами, а все остальное считается аморальным.
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