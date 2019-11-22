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Россиянам рассказали о быстрых способах похудеть к Новому году

Фото: www.globallookpress.com
Главный праздник года не за горами. В преддверии многие представительницы прекрасного пола бьются над вопросом: как быстро похудеть к Новому году?
прочитано 528 раз

Известный диетолог Катерина Пашко напомнила на своей странице в "Инстаграм", что до праздника осталось всего около 40 дней.

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Сюжеты Эффективные диеты

"Полтора месяца – это не две недели. Реально можно убрать семь-десять килограммов. Все дело в мотивации", – подчеркнула эксперт. Чтобы успеть похудеть к торжеству, важно установить цели, отказаться от вредных привычек, есть много овощей, пить воду и убрать молоко и сахар из рациона.

Диетолог составила список из ряда правил. Помимо вышеперечисленных, Пашко советует ужинать до 19:00 чем-то "легким", "например, гречкой, киноа, рыбой, яйцами с приготовленными овощами"; убрать молоко и сахар из рациона; регулярно тренироваться; найти "группу поддержки" и "оставлять себе возможность на нарушение".

Ранее эксперты назвали привычки, которые могут стать причиной лишнего веса. Они также дали несколько советов по сохранению красивой фигуры. По их словам, главное правило для желающих обрести фигуру мечты – это соблюдение размера порций и время приема пищи. Диетологи посоветовали отказаться от перекусов за компьютером и телевизором. Кроме того, они рекомендовали готовить самостоятельно, забыв о полуфабрикатах.

Еще одним секретом, позволяющим сохранить фигуру, является сон. Спать нужно не меньше шести-восьми часов, напоминают специалисты.

Автор: 22 ноября 2019, 14:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

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