Названы самые полезные напитки

Диетолог Оксана Скиталинская рассказала о наиболее "здоровых" напитках. Она поделилась свойствами каждого из них.

По словам специалиста, на первом месте – обычная чистая вода. Ее необходимо пить больше всего. Следующим в рейтинге идет натуральный кофе. Затем чай – травяной, зеленый, черный и так далее.

"Но они лишь дополнять наш водный рацион – одна-две чашки" – цитирует диетолога УНН. Скиталинская отметила, что зеленый чай – это универсальный адаптоген, обладающий массой полезных свойств. Он улучшает работу печени и внутренних органов, содержит много антиоксидантов.

При этом медик добавила, что для здоровья полезны и такие напитки, как отвары или настои, компоты. Однако главным напитком в течение всего дня должна быть все-таки вода.

Ранее эксперты признали какао наиболее полезным для человеческого организма напитком в зимний период. Он содержит белки, калий, цинк, клетчатку, железо, магний и другие питательные вещества. Профессор Ульяна Супрун советует пить его особенно часто в период холодов.

По мнению ученого, правильно приготовленный горячий напиток, помогает предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, уменьшает воспаление, нормализует уровень холестерина и сахара в крови. Супрун отмечает, что какао также уменьшает риск возникновения инсульта.