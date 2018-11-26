Самым полезным зимним напитком признали какао

Напиток какао считается очень полезным для человеческого организма. Он содержит белки, калий, цинк, клетчатку, железо, магний и другие питательные вещества. Профессор Ульяна Супрун советует пить его особенно часто в период холодов.

Правильно приготовленный горячий напиток, по мнению ученого, помогает предотвращать сердечно-сосудистые заболевания. Какао уменьшает воспаление, нормализует уровень холестерина и сахара в крови. Супрун отмечает, что оно также уменьшает риск возникновения инсульта.

Какао обладает антиоксидантным действием. Оно содержит полифенолы – соединения, которые могут улавливать и гасить свободные радикалы. Они также могут снизить риск развития нейродегенеративных процессов. При употреблении этого напитка увеличивается эластичность сосудов, улучшается кровоток и кровоснабжение мозга.

Профессор опровергает популярное утверждение о том, что какао провоцирует появление акне. Антиоксиданты, которые содержатся в напитке, эффективно защищают кожу от чрезмерного ультрафиолета и могут даже предотвратить старение, если регулярно пить его и добавлять в маски для лица.

В конце Ульяна Супрун дает несколько советов для читателей. Во-первых, нужно выбирать качественное какао, в котором нет сахара, сухого молока и других примесей. Во-вторых, его можно употреблять не только как напиток, но и добавлять порошок в каши, пудинги, смузи, домашние конфеты и энергетические батончики из бананов, фиников и орехов.

О пользе какао говорят и представители Европейского агентств по безопасности продуктов питания. Они советуют есть в день не менее 2,5 грамма какао-порошка или десять граммов черного несладкого шоколада.

Ранее немецкие ученые выяснили, что регулярное употребление кофе защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений. Кофеин помогает активизации белка, который находится в клетках сердца, в результате чего запускается процесс, укрепляющий внутреннюю поверхность сосудов. Более того, исследователи утверждают, что вещество благотворно действует на сердце при таких заболеваниях, как ожирение, диабет, а также при возрастных изменениях.