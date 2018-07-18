Найдено уникальное свойство запаха кофе

Аромат бодрящего напитка улучшает у людей аналитические способности. Это выяснили специалисты Технологического института Стивенса (США), проведя исследования.

В эксперименте приняли участие около 100 человек, которые прошли тест GMAT для поступающих в зарубежные бизнес-школы. Задание состояло из десяти вопросов по алгебре.

Студенты были разделены на две группы. При этом одна решала задачки, вдыхая запах кофе. Оказалось, что эти участники лучше справились с тестом, чем добровольцы из другой группы.

Во второй части исследования специалисты опросили 200 человек. У них узнавали, как различные запахи влияют на деятельность людей. По словам респондентов, аромат кофе должен повышать энергичность и бдительность, а также увеличивать продуктивность.

Ученые сделали вывод, что аромат кофе способствует выполнению аналитических задач. Однако это влияние обусловлено самовнушением – в эксперименте источник кофейного запаха не содержал кофеина, сообщает MedicalXpress.

Эффект плацебо может оказаться полезным в различных сферах жизни, в том числе в бизнесе. Кроме того, запах кофе можно использовать для улучшения производительности труда учащихся и сотрудников.