Найдено уникальное свойство запаха кофе
В эксперименте приняли участие около 100 человек, которые прошли тест GMAT для поступающих в зарубежные бизнес-школы. Задание состояло из десяти вопросов по алгебре.
Студенты были разделены на две группы. При этом одна решала задачки, вдыхая запах кофе. Оказалось, что эти участники лучше справились с тестом, чем добровольцы из другой группы.
Во второй части исследования специалисты опросили 200 человек. У них узнавали, как различные запахи влияют на деятельность людей. По словам респондентов, аромат кофе должен повышать энергичность и бдительность, а также увеличивать продуктивность.
Вдохнули и...сделали.#coffee pic.twitter.com/FW1jlKdRdt— Polly (@chertyonokN13) 12 июля 2018 г.
Ученые сделали вывод, что аромат кофе способствует выполнению аналитических задач. Однако это влияние обусловлено самовнушением – в эксперименте источник кофейного запаха не содержал кофеина, сообщает MedicalXpress.
Эффект плацебо может оказаться полезным в различных сферах жизни, в том числе в бизнесе. Кроме того, запах кофе можно использовать для улучшения производительности труда учащихся и сотрудников.
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