Штанга и гантели признаны лучшими антидепрессантами

Специалисты-психиатры пришли к выводу, что спорт гораздо эффективней помогает в лечении психических расстройств, чем медикаменты. Это происходит благодаря выработке гормона удовольствия.



Исследователи провели масштабный эксперимент с участием двух тысяч человек среднего возраста. Таким образом была выявлена любопытная особенность, связанная с физическими нагрузками.

В процессе изучения последствий клинической депрессии психиатры заключили, что лекарства – не самый эффективный способ лечения расстройств. Гораздо быстрее с этой проблемой можно справиться, если заниматься спортом, передает Jama Network.

Наиболее полезными в этом плане признали кардиотренировки. Они включают в себя любые физические упражнения, повышающие частоту сердцебиения.

Исследователи доказали, что частые физические нагрузки в качестве средства лечения депрессии повышают выработку дофамина. Этот гормон осуществляет передачу нервных импульсов в участок мозга, который отвечает за проявление удовольствия.

Также выяснилось, что регулярное посещение спортзала не просто укрепляет организм, но и позволяет избавиться от тяжелых антидепрессантов. Сейчас медики разрабатывают специальную программу по профилактике психических расстройств, основанную на данном исследовании. В перспективе она сможет спасти жизнь и здоровье миллионов людей.