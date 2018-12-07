Украину назвали родиной самой страшной болезни Земли

Археологи из Швеции, Франции и Дании обнаружили старейший след ДНК бактерии чумы в коллективном захоронении на юго-западе Швеции. Их открытие служит доказательством того, что болезнь зародилась на территории Европы – между современными Украиной, Молдовой и Румынией.

Ученые нашли фрагменты бактерии в захоронении в районе города Фальчепинг. Благодаря современным технологиям археологам удалось распознать следы генома чумы Yersinia pestis в скелетах крестьян, которые жили около 4 900 лет назад. Находка указывает на то, что первая в мире эпидемия проникла вдоль торговых путей из Европы в Азию. Ранее ученые утверждали, что страшная болезнь пришла из Азии.

"Открытие такого раннего варианта бактерии в Фальчепинге стало совершенной неожиданностью, поскольку предыдущие исследования указывали на происхождение Yersinia pestis в Азии. Мы полагаем, что первая чума, возможно, вспыхнула в Кукутень-Трипольской культуре к северу от Черного моря за несколько сотен лет до Фальчепинга и затем распространилась как на запад, так и на восток, меняясь по пути", – передает слова археолога Гетеборгского университета Карл-Йоран Шегрен RT.

Недавно российские археологи нашли на Зарайской стоянке череп мамонта с кладом внутри. Речь идет о кремневых изделиях и заготовках для орудий. Позже специалисты обнаружили жилище первобытного человека. Подобная находка на этой территории редкость.