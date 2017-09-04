Развеян главный миф об изменщицах

Международная группа ученых опровергла устоявшееся в науке мнение о том, что на склонность женщины к случайным связям влияет гормональный фон. Также исследователи установили, в какие именно моменты менструального цикла у дам повышается сексуальное влечение к постоянным партнерам.

Группа ученых из Университета Глазго (Великобритания) и Гумбольдтского Университета в Калифорнии (США) задалась вопросом о том, как именно уровень гормонов эстрадиола, прогестерона и тестостерона влияет на сексуальное влечение женщины. Известно, что эстрадиол влияет на функции половых органов, прогестерон регулирует наступление месячных и беременность, а тестостерон – мужской гормон, отвечающий за женскую "страстность".

Для этого специалисты провели исследование с участием 375 испытуемых. Каждый этап эксперимента длился около пяти недель и включал в себя несколько сессий. В каждой сессии женщины рассказывали о том, встречаются ли они с кем-то или нет, а затем заполняли опросник для измерения уровня сексуального желания.У них также брали образцы слюны, чтобы оценить уровень половых гормонов, сообщает сайт BioRxiv.

В результате, выяснилось, что прогестерон, который призван "включать" материнский инстинкт, негативно влияет на влечение женщин к партнеру. Этот гормон особенно активно вырабатывается в овуляторной фазе менструального цикла.

Повышенная выработка экстрадиола (начальная фаза менструального цикла) ведет к повышению полового влечения женщин к постоянному партнеру. Тестостерон же не оказывал на интимную сферу жизни дамы никакого влияния. При этом, ученые не нашли убедительных доказательств того, что какая либо из фаз цикла провоцирует женщин на случайный секс или измену.