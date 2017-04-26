Найдена неожиданная причина хронической усталости

Американские ученые раскрыли, наконец, причину возникновения синдрома хронической усталости. Оказалось, что этот распространенный недуг могут вызывать кишечные бактерии.

Синдром хронической усталости – одно из самых распространенных заболеваний у жителей крупных городов. Только в США им страдают около 2,5 миллиона человек.

Этот недуг проявляется в постоянной усталости, которая не проходит даже после длительного отдыха. Ученые уже давно бьются над тем, чтобы выяснить причины этого недуга, однако до сих пор они так и не были точно установлены.

Известно, что бактерии, живущие в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), опосредуют связи между центральной нервной системой и системой пищеварения. Группа ученых предположила, что синдром хронической усталости может быть связан с дисбактериозом, передает Microbiome.

Для того, чтобы подтвердить свои предположения исследователи провели эксперимент с участием 100 добровольцев. В экспериментальную группу вошли 50 человек, страдающих от синдрома хронической усталости, а в контрольную – 50 здоровых испытуемых.

У всех участников были взяты образцы кала для исследования микрофлоры кишечника. Оказалось, что у испытуемых с хронической усталостью был обнаружен дисбактериоз в отличие от здоровых людей. Ученые предполагают, что эти выводы позволят им разработать более эффективные способы лечения этого состояния.