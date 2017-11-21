Помолодевшая Ротару шокировала красотой

Знаменитая певица София Ротару появилась на обложке журнала Elle. Вместе с ней новый номер украсили сноха и внучка.

Фотографией последнего выпуска в официальном аккаунте в Instagram поделилась звезда. Кроме самого снимка, обложку украшает надпись: "Семейные ценности. Три поколения семьи Ротару в одной съемке". Все три модели одеты в наряды от Dolce&Gabbana и выглядят просто великолепно.

Поклонники Софии Ротару пришли в восторг от фотографии певицы. Ее засыпали комплиментами. "Нереальная красота!!❤️(Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", "так выглядеть в свои годы, и вот скажите, что не ведьма?)", "Как можно быть такой красавицей 😍😍🤗😍😍 Любовь до луны!!!", "Не то что бы девочка но этим годам супер ! Пугачева отстала . Вот что значит порядочность . Здоровья вам и долголетия ! Храни Вас Господь! 💕💋💟", "Сногсшибательна, София! Браво!", – восторгаются подписчики знаменитой певицы.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) Ноя 21 2017 в 3:45 PST

Отметим, что в аккаунте журнала Elle комментарии не столь однозначны. Там Софию Михайловну опять упрекают в предательстве Украины. "Точно НЕ куплю журнал. Подлость и цинизм не имеют ничего общего с ценностями. ⛔️", "Семейные ценности: петь там где платят деньги! :) Умора", "Так она как то недавно из рук председателя российской думы приз получила в Москве ! :) так сказать: и нашим и вашим ;)", – возмущаются комментаторы.

Публикация от Svetlana Evdokimenko (@svetika) Ноя 21 2017 в 3:34 PST

Напомним, появление известной певицы Софии Ротару на российской премии вызвало негодование ее соотечественников. Они начали обвинять артистку в предательстве. Сильнее всего жителей Незалежной злило, что "Золотой граммофон" София Ротару получила из рук директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой.