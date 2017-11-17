Собаки продлевают жизнь своим хозяевам

Ученые из Университета Упсалы (Швеция) выяснили, что владельцы собак в среднем живут на несколько месяцев дольше, чем остальные люди. Для этого они проанализировали результаты наблюдений за состоянием сердца и сосудов примерно 3,4 миллиона человек с 2001 года по сегодняшний день.

На момент начала наблюдений все участники проекта не страдали от проблем со здоровьем. Это помогло специалистам проверить, как появление питомца в доме могло улучшить или ухудшить состояние кровеносной системы и повлиять на вероятность преждевременной смерти человека.

Оказалось, что эти животные действуют на человека исключительно позитивно. "Владение собакой снижает риск преждевременной смерти на 33%, уменьшает вероятность развития болезней сердца и сосудов на 11%. Интересно, что собаки особенно благотворно влияли на жизнь одиноких людей, которые, как давно известно, чаще умирают, чем члены семей", – цитирует сотрудника Университета Упсалы Мвенью Мубангу Scientific Reports.

Примечательно, что сила этого эффекта зависела не только от стиля жизни самого хозяина собаки, но и от ее породы. Так, хозяева собак охотничьих пород жили в среднем дольше, чем владельцы декоративных и "городских" псов.

Ученые предположили, что собаки могут улучшать здоровье своих владельцев сразу несколькими путями – "выгуливая" их и заставляя чувствовать радость от жизни. Они отметили, что для владельцев этих животных характерен повышенный уровень физической активности, что укрепляет их сердце. Вместе с тем специалисты не исключили, что на долголетие людей влияет сам процесс общения собакой или ее микрофлора.