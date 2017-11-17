Собаки продлевают жизнь своим хозяевам
На момент начала наблюдений все участники проекта не страдали от проблем со здоровьем. Это помогло специалистам проверить, как появление питомца в доме могло улучшить или ухудшить состояние кровеносной системы и повлиять на вероятность преждевременной смерти человека.
Оказалось, что эти животные действуют на человека исключительно позитивно. "Владение собакой снижает риск преждевременной смерти на 33%, уменьшает вероятность развития болезней сердца и сосудов на 11%. Интересно, что собаки особенно благотворно влияли на жизнь одиноких людей, которые, как давно известно, чаще умирают, чем члены семей", – цитирует сотрудника Университета Упсалы Мвенью Мубангу Scientific Reports.
Примечательно, что сила этого эффекта зависела не только от стиля жизни самого хозяина собаки, но и от ее породы. Так, хозяева собак охотничьих пород жили в среднем дольше, чем владельцы декоративных и "городских" псов.
Ученые предположили, что собаки могут улучшать здоровье своих владельцев сразу несколькими путями – "выгуливая" их и заставляя чувствовать радость от жизни. Они отметили, что для владельцев этих животных характерен повышенный уровень физической активности, что укрепляет их сердце. Вместе с тем специалисты не исключили, что на долголетие людей влияет сам процесс общения собакой или ее микрофлора.
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