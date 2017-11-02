Россиянам грозит смертельная эпидемия
Эксперты из Роспотребнадзора провели мониторинг в регионах и пришли к выводу, что во многих из них есть риск развития эпидемии полиомиелита из-за отсутствия необходимых препаратов. Так, на данный момент в стране всего 680 тысяч доз, а нужно почти 1,5 миллиона, сообщает Life.ru.
Самые высокие риски заразиться смертельно опасной болезнью – в Калининградской, Ульяновской и Челябинской областях, Камчатском крае, на Алтае, в Якутии, Калмыкии и Северной Осетии. В Роспотребнадзоре отметили, что из-за дефицита препаратов против полиомиелита крайне низкими темпами идет вакцинация детей и взрослых.
В Архангельской области план профилактических мер выполнен всего на 54% (планировалось привить 95% жителей). В Челябинской области план выполнен наполовину, примерно так же – в Ханты-Мансийском автономном округе.
Кроме того, все реже прививают детей до года. На данный момент эта профилактическая мера охватила лишь 59% малышей. Хуже всего обстановка в Ленинградской и Нижегородской областях. Отстает от плана вакцинации и Москва – здесь привиты лишь до 55% детей.
В ведомстве уверены, что дефицит вакцины связан с тем, что многие регионы их просто не закупили вовремя. Специалисты Роспотребнадзора планируют увеличить объемы поставок препаратов и оперативно распределить их по тем уголкам страны, где в них есть острая необходимость.
Полиомиелит – вирусное заболевание, которое поражает нервную систему. За считаные часы недуг может вызвать полный паралич и даже привести к смерти. Первые симптомы болезни – высокая температура, головная боль, рвота, боль в руках и ногах.
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