Ученые оценили риск смерти во время секса
Специалисты из Американского кардиологического колледжа рассмотрели все явления внезапной остановки сердца, которые произошли в Портленде (штат Орегон) в 2002-2015 годах. В своей работе ученые опирались на отчеты врачей скорой помощи, где содержалось подробное описание причин инцидента.
Как оказалось, в очень редких случаях остановке сердца предшествует секс. Из 4557 кардиологических приступов лишь 34 были связаны с половым актом. Таким образом, 0,7% случаев остановки сердца происходит в процессе интима или через час после его окончания, передает "Би-би-си".
При этом оказалось, что больше всего рискуют умереть в процессе секса мужчины, а не женщины. Из 34 пациентов, переживших внезапную остановку сердца в постели, 32 являлись представителями мужского пола.
Как выяснили специалисты, большинство тех, кто столкнулся с подобным приступом в спальне, уже имели кардиологические проблемы и принимали соответствующие лекарства. Исследование также показало, что сердечно-легочная реанимация (СЛР) проводилась лишь в трети таких случаев, притом что остановка сердца у пациента происходит, как правило, на глазах у сексуального партнера.
Вместе с тем авторы работы подчеркнули, что СЛР – необходимая экстренная мера, которая может спасти человека от смерти. По мнению исследователей, люди должны получать больше информации о первой помощи, которую они могут оказать кому-либо в случае внезапной остановки сердца.
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