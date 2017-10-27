Как марихуана влияет на секс

Американские ученые выяснили, как влияет употребление марихуаны на интимную жизнь. Оказалось, что прием наркотика повышает частоту занятий сексом и убирает "социальные барьеры".

Как объясняет специалист из Стэнфордского университета Майкл Эйзенберг, существует распространенное мнение, что марихуана ослабляет половое влечение. Однако в ходе исследования с участием около 50 тысяч человек экспертам удалось опровергнуть эти данные, передает НСН.

Ученые выяснили, что принимавшие этот наркотик люди были склонны к более частым интимным контактам, чем остальные. "Что интересно, этот эффект был одинаково сильным среди одиноких и семейных людей, а также не зависел от возраста, пола и наличия детей", – отметил специалист.

Как подсчитали эксперты, любители марихуаны в среднем занимаются сексом семь раз в месяц. А вот ведущие здоровый образ жизни люди – лишь шесть. Таким образом, наркотик повышал сексуальную активность примерно на 20% пишет Journal of Sexual Medicine.

Причем, как отмечают авторы, особенно сильно марихуана влияла на половую жизнь тех, кто ее употреблял регулярно, в отличие от тех, кто курил наркотик время от времени. Вместе с тем ученые выяснили, что это вещество снижало чувствительность к социальным нормам и правилам.

То есть любителям марихуаны гораздо проще решиться на секс с незнакомцем, чем тем, кто ее не употребляет. Возможно, наркотик раскрепощает, что делает поиск полового партнера проще.