Продажу лекарств в супермаркетах назвали опасной идеей

На полках продуктовых магазинов могут появиться лекарства. Инициатива уже вызвала множество споров.

Вопрос о введении закона, разрешающего торговлю медицинскими препаратами не только в аптеках, прорабатывается в Минздраве после поручения вице-премьера Игоря Шувалова. Речь идет только о лекарствах, которые отпускаются без рецепта, но многие врачи считают, что эта инициатива приведет к учащению случаев самолечения.

"Это не решит проблему доступности лечения. В то же время в России любят самолечение. Это серьезная проблема, о которой мало говорят. Человек покупает лекарство, а оно ему не помогает. Он не идет к врачу, он увеличивает дозировку этого препарата. Вот это очень серьезный аргумент против инициативы продажи медикаментов в магазинах, так как это подстегнет самолечение. В то же время Россия не может находиться вне трендов, которые происходят во всем мире", – цитирует НСН директора НИИ Департамента здравоохранения города Москвы Давида Мелик-Гусейнова.

Несмотря на подобную опасность, ученый считает такую инициативу правильным решением. По его словам, она обсуждалась не один год, и сама по себе идея правильная, нужно только корректно ее реализовать.

"Надо согласовать перечень препаратов, чтобы он был максимально ограничен, не приносил вреда пациентам. Кроме того, проводить информирование, что самолечение – это плохо. Если лекарства встанут на полки магазинов, это увеличит рынок лекарств, но не решит проблему цен на медикаменты", – уверен Мелик-Гусейнов.

Отметим, что совсем недавно Минздрав запретил продажу медицинских препаратов, которые отпускаются по рецепту, в аптечных ларьках и киосках. Теперь они доступны только в полноценных аптеках.