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Куда можно устроиться пенсионеру в 2024 году

Куда можно устроиться пенсионеру в 2024 году
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Екатерина Стародубцева-Калачева, карьерный консультант и основатель кадрового агентства Hurma Recruitment, рассказала о новых возможностях для специалистов старшего возраста в различных отраслях, включая сельское хозяйство, сферу обслуживания и транспорт.

Рынок труда столкнулся с рекордным уровнем безработицы в 2,9%. Это самый низкий показатель впервые с 1991 года. Причин тому несколько:

1. Отъезд трудовых мигрантов. Из-за падения курса рубля тем, кто приехал из стран ближайшего зарубежья, работать стало попросту невыгодно. Большинство трудовых мигрантов приезжало в Россию на заработки и отправляло большую часть своего дохода семье на родину. С учетом изменившегося курса работа скорее стала убыточной: мало того, что нужно отправлять деньги семье, здесь тоже нужно на что-то жить. И огромное количество работников просто уехало.

2. Последствия частичной мобилизации. С сентября 2022 года из России уехало очень большое количество специалистов, особенно мужчин, в возрасте от 25 до 40 лет. Сотрудники этого возраста очень любимы работодателями, потому что у них уже достаточно опыта, но при этом они все еще более энергичные и вовлеченные, чем кандидаты постарше.

И если поначалу релокантов просто переводили на удаленный формат, чтобы не терять кадры, то сейчас делать это стало значительно сложнее. Сотрудники, работающие на российские компании из-за рубежа теперь обязаны платить НДФЛ, а компании – повышать им доход и идти навстречу, чтобы специалисты не теряли в деньгах. Такие условия удобны далеко не всем, поэтому релоканты все чаще ищут работу по месту жительства.

3. Демографический кризис. Сокращение уровня рождаемости и старение населения привели нас к тому, что кадров среднего возраста сейчас в принципе мало. Причем не только в России, но и по всему миру.

Все эти показатели хотя и не очень удобны для работодателей, могут играть на руку кандидатам совершенно разных возрастов. Из-за того, что представителей поколения Y на рынке сейчас крайне мало, бизнес активно нанимает поколение Х, людей от 45 до 70.

Куда в 2024 году можно устроиться специалисту старшего возраста и пенсионеру?

1. Сельское хозяйство. Активно развивающаяся отрасль в России, ведь мясо, молочные продукты и зерновые культуры мы начнем получать из лабораторий совсем не скоро. Агрономы, зооинженеры, агроинженеры, ветеринары, механики и водители сельскохозяйственной техники сейчас по-прежнему очень нужны.

2. Сфера обслуживания. В ней было занято большое количество трудовых мигрантов, которые оставили рабочие места. Особенно остро ощущается нехватка линейных специалистов: поваров, официантов, сотрудников гардероба. На некоторых из этих позиций человек старшего возраста может чувствовать себя вполне комфортно.

3. Транспорт. Логистика в России усложнилась: юг страны закрыт для авиаперевозок. Поэтому объемы наземных перевозок значительно увеличились, а вместе с тем ощутился и дефицит водителей, механиков и логистов.

4 февраля 2024, 06:27
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дни.ру✓ Надежный источник

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