Россиян предупредили о мошенничестве с новыми купюрами

Банкноты собираются вводить постепенно. Во время обновления денег следует соблюдать особое внимание.

Все чаще россияне получают на руки "новые деньги". Купюры номиналом 1000 и 5000 рублей начинают вводить в оборот. Граждан предупреждают, что возможны неприятные ситуации, которые возникают из-за страха людей быть обманутыми. Продавцы могут отказаться от приема новых купюр. Не все банкоматы успеют перенастроить для работы с обновленными рублями. Если возникли подобные проблемы, то следует обратиться в отделения банка. Сотрудники не смогут отказать в размене или зачислении, напоминает интернет-издание "Подмосковье-сегодня".

Важно предупредить пожилых родственников о вводе новых купюр. Практика правоохранителей показывает, что именно в период обновления начинают активизироваться мошенники. Они пугают пенсионеров необходимостью срочной смены, якобы в противном случае деньги "сгорят". Более того, потенциальную жертву могут склонить к проверке купюры на сайте. При переходе по ссылке, человек может потерять все доступные мошенникам деньги.

Напомним, ранее стало известно об еще одном способе обмана, набирающем популярность. Преступники получают доступ к телефону жертвы, генерируют голосовое сообщение, имитируя голос. После этого всем друзьям и знакомым отправляются сообщения с просьбой дать деньги в долг, предупреждает телеканал "360".