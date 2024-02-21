Самозапрет на кредиты: когда начнет работать новый закон

Полезное нововведение направлено на снижение мошеннических действий в отношении незащищенных слоев населения.

Каждый человек сможет установить запрет на оформление на свое имя заемных средств. законодательная норма, как сообщает телеканал "360", начнет действовать с 1 марта 2025 года. Мера вынужденная и направлена на предотвращение мошеннических действий с финансами граждан.

Россияне смогут запретить самому себе не только кредитование, но и проведение других финансовых операций, в том числе в режиме онлайн. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" уточняет, что оформить соответствующее заявление можно будет как в МФЦ, так и в офисе банка. Каждый раз перед проведением операции сотрудники финансовых учреждений будут обязаны запрашивать информацию о наличии самозапретов.

Напомним, что ежедневно мошенники выманивают у граждан сотни тысяч рублей. Не всегда переданные средства – это те, что имеются в наличии у гражданина. Преступники, используя возможность удаленного доступа, вынуждают жертву оформлять многомилионные кредиты. Несмотря на огромное количество информации и предупреждений, люди продолжают верить стандартным схемам обмана.