Как уберечь себя и родных от мошенничеств с кредитами

Для безопасности важно соблюдать несколько простых правил.

Мошенники продолжают активно обманывать граждан. Ежедневно россияне отдают преступникам сотни тысяч рублей. Несмотря на огромное количество информации и раскрытие схем, люди поддаются на уловки.

Одним из распространенных схем мошенничества является оформление кредита на гражданина по копии паспорта или же при помощи потерянного документа. Чтобы не стать жертвой подобного преступления, напоминает телеканал "360". следует внимательно следить за своим паспортом. Не давайте его в руки всем подряд, не пересылайте снимки страниц, не разрешайте делать копии. Если же документ потерян, то следует незамедлительно сообщить об этом в полицию, написав соответствующее заявление.

Используют преступники и другие изощренные способы обмана. Они, пользуясь современными технологиями, имитируют голос родных, сообщает "Царьград". Звонят пенсионерам, у которых в силу возраста снижено критическое мышление, представляются близкими людьми и выманивают деньги. Ущерб по подобным преступлениям исчисляется сотнями тысяч рублей.

По-прежнему, как пишет RT, популярными у мошенников остаются "звонки от службы безопасности банка" и "сообщения о привлечении близких к уголовной ответственности". Каждый предлог используется с одной целью – добиться перевода денег на счет неизвестных лиц.