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Москва возглавила рейтинг региональных центров компетенций

Москва возглавила рейтинг региональных центров компетенций

В столице реализуется нацпроект "Производительность труда".

Москва заняла первое место в рейтинге региональных центров компетенций (РЦК) по результатам реализации национального проекта "Производительность труда". Об этом сообщила министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Эксперты РЦК помогают предприятиям анализировать внутренние процессы и устранять потери. Компании могут направить выявленные резервы на расширение производства или обновление оборудования.

Багреева уточнила, что за первое полугодие 2023 года 38 предприятий, участвовавших в проекте, увеличили производительность на 59%. К работе с экспертами РЦК подключились еще 39 организаций.

"Всего за полтора года столичный РЦК показал свою вовлеченность в нацпроект, профессионализм экспертов, индивидуальный подход к предприятиям и, конечно, слаженность в своих процессах. Мы оцениваем Москву как надежного партнера и продолжим совместно реализовывать масштабные проекты столицы", — отметила заместитель генерального директора Федерального центра компетенций Светлана Горчакова.

После завершения работы с экспертами проекта "Производительность труда" предприятия начинают распространять методики бережливого производства на другие участки работы. Ожидается, что ежегодно рост производительности компаний составит 5% и более.

Напомним, что Москва заняла лидирующую позицию в рейтинге эффективности реализации промышленной политики.

24 июля 2023, 10:11
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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