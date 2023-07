Собянин: Москву признали самым эффективным регионом по реализации промышленной политики

Манвел Енгибарян: путь от ручного труда до промышленного предприятия

Сейчас в России объем потребления тонкого лаваша составляет до 8 процентов от всего объема хлебобулочного ассортимента, но так было не всегда. Мы поговорили с Манвелом Енгибаряном, директором и основателем компаний "Ролл-лайн", благодаря которому национальное блюдо Армении получило международное признание, а его производство из кустарного ремесленничества вышло на международный промышленный уровень. А сам предприниматель почетный эксперт в бизнес сообществе, в 2023 г стал членом жюри SUCCESSFUL LADIES AWARD и BEST BUSINESS AWARD, а также номинантом BEST PEOPLE AWARD 2023 (Санкт-Петербург) и BEST BUSINESS AWARD. Расскажите как вы пришли к идее создания производственного оборудования?В 90-е годы, открыв собственное производство тонкого лаваша в России, я столкнулся с серьезной проблемой: в один день все мои сотрудники не вышли на работу и мои обязательства перед клиентами, которым я ежедневно поставлял продукцию, подверглись риску.