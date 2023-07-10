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Собянин: Москву признали самым эффективным регионом по реализации промышленной политики

Собянин: Москву признали самым эффективным регионом по реализации промышленной политики
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Объем инвестиций в столице вырос в два раза за пять лет.

Итоги рейтинга эффективности реализации промышленной политики в регионах представили на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Москва заняла лидирующую позицию, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, за пять лет объемы инвестиций в столице выросли в два раза. В городе работает около четырех тысяч промышленных предприятий.

"С 2018 по 2022 годы объём производства в обрабатывающих отраслях вырос в два раза", – уточнил градоначальник.

По словам Собянина, город создает качественную инфраструктуру для развития промышленности. Флагманским проектом стал технополис "Москва". Его резиденты получают готовую инфраструктуру, налоговые льготы и другие преимущества.

Мэр напомнил, что Москва оказывает адресную поддержку бизнесу. В 2022 году правительство столицы приняло 80 мер помощи.

"Среди них — льготные инвестиционные кредиты, адресные меры поддержки для предприятий и секторов экономики", – добавил Собянин.

Ранее градоначальник рассказал о востребованности инвестиционной карты Москвы. За год ей воспользовались почти 30 тысяч раз.

10 июля 2023, 14:27
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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