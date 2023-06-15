Собянин рассказал, как новые технологии делают систему управления Москвой эффективнее

Мэр столицы принял участие в сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



В своей работе правительство Москвы использует современные технологические решения, при этом система управления основана на потребностях горожан. Об этом в рамках сессии "Госуправление: между людьми и данными" на Петербургском международном экономическом форуме рассказал мэр Сергей Собянин.

"У нас много механизмов электронного правительства, информационных потоков, их обработки и так далее. Но это все-таки подсобные механизмы, которые позволяют более эффективно принимать те или иные решения. Но идеологически, я считаю, что на сегодняшнем этапе, что бы мы про цифру ни говорили, доминирующим остается человек, его ощущения, его понимание и философия", – отметил Собянин.

В основе московской системы управления лежит удовлетворение нужд горожан, подчеркнул мэр. По его словам, для этого нужно максимально использовать технологичные решения. При этом отдавать искусственному интеллекту ключевые задачи пока рано, считает Собянин.

Градоначальник заявил, что многие управленческие решения принимаются на основе опыта человека. В пример он привел запуск Московского центрального кольца (МЦК). Некоторые эксперты сомневались к целесообразности проекта, но МЦК стала востребованной транспортной системой, констатировал мэр.

В рамках ПМЭФ Москва заключила соглашения о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем с Башкирией, Рязанской, Самарской, Тамбовской и Тульской областями.

Также столица договорилась со Сбербанком о создании и масштабировании практик в сфере устойчивого развития. Планируется обмениваться опытом в области социальной и экологической ответственности, снижении экологических рисков и выбросов загрязняющих веществ.