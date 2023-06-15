Собянин рассказал, как новые технологии делают систему управления Москвой эффективнее

Состояние Стаса Пьехи Тесты Звезде Comedy Woman удалили опухоль Игры Сонник

Топ новостей недели

"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точкаВ истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

Лента новостей

Четверг 15 июня

16:20"В семье будет главной Татьяна": на фото со свадьбы Булановой замечены тайные знаки 16:009 способов визуально увеличить тесную комнату 15:40В Новосибирске мальчик погиб во время отдыха в сауне 15:20"Я чувствую боль Александра": Сорвавшегося с проклятиями на женщин Васильева оправдали 15:00Очарован своим отражением: постройневший Киркоров показал пресс 14:40Оберегающий личную жизнь Малахов показал повзрослевшего сына 14:38"Росатом" займется строительством ветропарков в Мьянме 14:20Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 24 июня 14:00Напоил пассажиров коньяком: выходка Пенкина в самолете попала на видео 13:40Житель Москвы открыл огонь по продавцам из аэрозольного пистолета 13:20Пропавшая с радаров Гурцкая слегла после смерти мужа 13:00"Хочет упечь меня в Гаагу": Охлобыстин разорвал отношения с крестником Смольяниновым* 12:40"Скоро узнаем новости о беременности": Блогер рассказал о появлении Семенович в отделении ЭКО 12:20В Кемерово грабитель напал на охранника ТЦ 12:00Вечная память: Ольге Бузовой сообщили о скоропостижной смерти хоккеиста Дмитрия Тарасова 11:40"Несчастные люди. Без Родины": Бероев выказался об уехавших за границу звездах 11:20В жилом доме под Пермью вспыхнул пожар после взрыва газа 11:00"Это нонсенс": Газманова упрекнули в заработке на патриотических песнях 10:40"Мысли остаться за рубежом не было": Что помешало Маликову эмигрировать из России 10:20Родные нарушили последнюю волю актера: что случилось с могилой Вицина 10:00"Больше, чем у Кардашьян": Молодая жена Цекало подверглась критике из-за пышных форм 09:40В Новосибирске упал башенный кран 09:20"Буду верить в лучшее": Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Пьеха озвучил свой диагноз 09:00Бывшая фабрика IKEA начнет выпускать мебель под новым брендом 08:20"Остался очень доволен": стало известно об интимной связи Маршала и Ветлицкой 08:00Кому идет больше: Иванка Трамп повторила шикарный образ Кейт Миддлтон 06:38Приятное с полезным: эффективное средство от комаров 04:06Маткапитала хватит на покупку 6 "квадратов" 02:21Районов с доступным жильем стало больше 00:26Качественный сон и разнообразное питание: как сохранить молодость после 40 22:40Как сделать завтрак полноценным? Ответила врач-диетолог 22:20Эксперт назвала потенциальную опасность шаурмы для здоровья 21:40Врач-гастроэнтеролог назвала пользу кваса для организма 20:40Опубликованы подробности состояния Валдиса Пельша 20:20Психолог предупредил Бузову о серьезных проблемах из-за привязанности к мягким игрушкам 20:00Облепленный проводами и датчиками Пьеха показал фото после коронарографии 19:24Ляйсан Утяшева напугала фанатов фигурой в купальнике 18:40"Она пьет из-за меня": известный шоумен заявил о готовности отвезти Волочкову в наркоклинику 18:30Джиган исполнил новую песню вместе с трехлетним сыном 18:20Недавно родившая жена Прилучного показала сексуальную фигуру 18:00Валдис Пельш перенес операцию – СМИ 17:40Авторитет Бородиной поставили под сомнение: телезвезда ответила жестко 17:20Парапсихолог предупредил Бородину о повторяющихся неудачах в любовных делах 17:00Попавший в реанимацию режиссер Сокуров рассказал о своем состоянии 16:40"Поезжайте туда, где делали": "скорая" отказалась забирать умиравшую после ЭКО Макарскую 16:20Уставшая Буланова после свадьбы сообщила радостную новость 16:00Короткое платье и заплетающиеся ноги: Успенская появилась в обнимку с дочерью 15:40"Почему вы так забили на себя?": Россияне обвинили Волочкову в злоупотреблении фильтрами 15:20"Совершенство": Климова показала стройное тело в новой фотосессии 15:00"Никто не покупает билеты": Блогер рассказал о невостребованности Брежневой за границей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин рассказал, как новые технологии делают систему управления Москвой эффективнее

Собянин рассказал, как новые технологии делают систему управления Москвой эффективнее
31

Мэр столицы принял участие в сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В своей работе правительство Москвы использует современные технологические решения, при этом система управления основана на потребностях горожан. Об этом в рамках сессии "Госуправление: между людьми и данными" на Петербургском международном экономическом форуме рассказал мэр Сергей Собянин.

"У нас много механизмов электронного правительства, информационных потоков, их обработки и так далее. Но это все-таки подсобные механизмы, которые позволяют более эффективно принимать те или иные решения. Но идеологически, я считаю, что на сегодняшнем этапе, что бы мы про цифру ни говорили, доминирующим остается человек, его ощущения, его понимание и философия", – отметил Собянин.

В основе московской системы управления лежит удовлетворение нужд горожан, подчеркнул мэр. По его словам, для этого нужно максимально использовать технологичные решения. При этом отдавать искусственному интеллекту ключевые задачи пока рано, считает Собянин.

Градоначальник заявил, что многие управленческие решения принимаются на основе опыта человека. В пример он привел запуск Московского центрального кольца (МЦК). Некоторые эксперты сомневались к целесообразности проекта, но МЦК стала востребованной транспортной системой, констатировал мэр.

В рамках ПМЭФ Москва заключила соглашения о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем с Башкирией, Рязанской, Самарской, Тамбовской и Тульской областями.

Также столица договорилась со Сбербанком о создании и масштабировании практик в сфере устойчивого развития. Планируется обмениваться опытом в области социальной и экологической ответственности, снижении экологических рисков и выбросов загрязняющих веществ.

15 июня 2023, 16:22
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Росатом" займется строительством ветропарков в Мьянме

"Росатом" займется строительством ветропарков в Мьянме
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) госкорпорация "Росатом", Министерство электрификации Мьянмы и Primus Advanced Technologies Ltd. подписали меморандум о начале предпроектных работ по строительству ветропарков в регионах Магуэ и Мандалай. Ветропарки появятся в мьянманском округе Магуэ.

Собянин рассказал о приоритетных направлениях инвестиций столичных предприятий

Собянин рассказал о приоритетных направлениях инвестиций столичных предприятий
Каждый пятый рубль вкладывается в развитие промышленности, связи и науки. Столичные предприятия инвестируют в производство транспортных средств и оборудования, медицинских материалов и лекарств, в научные исследования и разработки.

Собянин сообщил о запуске бизнес-портала на Russpass

Собянин сообщил о запуске бизнес-портала на Russpass
Представителям туристической отрасли будет проще взаимодействовать друг с другом. "Теперь эта онлайн-площадка заработает и для представителей туротрасли столицы, регионов и зарубежных партнеров", – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники и электроники в Москве

Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники и электроники в Москве
Столичные предприятия увеличивают выпуск готовых изделий и комплектующих. Производством компьютерной техники и электроники в Москве занимаются более 100 компаний.

Собянин одобрил пять проектов в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда

Собянин одобрил пять проектов в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда
Объекты построят за счет инвестиций девелоперов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В поселении Кокошкино планируется возвести центр подготовки сборных команд России по баскетболу, в Молжаниновском районе появится логистический парк, в Царицыне – детский сад, в Рязановском – центры инноваций и импортозамещения, сообщил Собянин в своем телеграм-канале.

Выбор читателей

13/06Втр"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом 14/06СрдУставшая Буланова после свадьбы сообщила радостную новость 13/06ВтрИз русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность 13/06Втр"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале 14/06Срд"Нестерильная любовь": Джигурда раскрыл содержимое интимной переписки с Анисиной 14/06Срд"Совершенство": Климова показала стройное тело в новой фотосессии