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Собянин рассказал о приоритетных направлениях инвестиций столичных предприятий

Собянин рассказал о приоритетных направлениях инвестиций столичных предприятий
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Каждый пятый рубль вкладывается в развитие промышленности, связи и науки.

Столичные предприятия инвестируют в производство транспортных средств и оборудования, медицинских материалов и лекарств, в научные исследования и разработки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что наибольшее количество средств – более 570 миллиардов рублей – инвестировали в IT-направление. Компании разработали новые виды программного обеспечения для гражданского использования и промышленности.

В создание производственных комплексов вложили 396,5 миллиарда рублей. Более 106 миллиардов направили на научные разработки и исследования.

Собянин напомнил, что Москва предоставляет предприятиям 20 мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. За 11 лет объем промышленного производства в столице вырос на 55%, подчеркнул мэр.

В первом квартале текущего года производство компьютерной техники и электроники в столице выросло на 20,7%. На базе технополиса "Москва" в 2022 году создан кластер фотоники и микроэлектроники.

15 июня 2023, 13:38
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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