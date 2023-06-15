Собянин сообщил о запуске бизнес-портала на Russpass

Состояние Стаса Пьехи Тесты Звезде Comedy Woman удалили опухоль Игры Сонник

Топ новостей недели

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича "Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом Стас Пьеха попал в реанимацию Стас Пьеха попал в реанимацию

Лента новостей

Четверг 15 июня

12:00Вечная память: Ольге Бузовой сообщили о скоропостижной смерти хоккеиста Дмитрия Тарасова 11:40"Несчастные люди. Без Родины": Бероев выказался об уехавших за границу звездах 11:20В жилом доме под Пермью вспыхнул пожар после взрыва газа 11:00"Это нонсенс": Газманова упрекнули в заработке на патриотических песнях 10:40"Мысли остаться за рубежом не было": Что помешало Маликову эмигрировать из России 10:20Родные нарушили последнюю волю актера: что случилось с могилой Вицина 10:00"Больше, чем у Кардашьян": Молодая жена Цекало подверглась критике из-за пышных форм 09:40В Новосибирске упал башенный кран 09:20"Буду верить в лучшее": Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Пьеха озвучил свой диагноз 09:00Бывшая фабрика IKEA начнет выпускать мебель под новым брендом 08:20"Остался очень доволен": стало известно об интимной связи Маршала и Ветлицкой 08:00Кому идет больше: Иванка Трамп повторила шикарный образ Кейт Миддлтон 06:38Приятное с полезным: эффективное средство от комаров 04:06Маткапитала хватит на покупку 6 "квадратов" 02:21Районов с доступным жильем стало больше 00:26Качественный сон и разнообразное питание: как сохранить молодость после 40 22:40Как сделать завтрак полноценным? Ответила врач-диетолог 22:20Эксперт назвала потенциальную опасность шаурмы для здоровья 21:40Врач-гастроэнтеролог назвала пользу кваса для организма 20:40Опубликованы подробности состояния Валдиса Пельша 20:20Психолог предупредил Бузову о серьезных проблемах из-за привязанности к мягким игрушкам 20:00Облепленный проводами и датчиками Пьеха показал фото после коронарографии 19:24Ляйсан Утяшева напугала фанатов фигурой в купальнике 18:40"Она пьет из-за меня": известный шоумен заявил о готовности отвезти Волочкову в наркоклинику 18:30Джиган исполнил новую песню вместе с трехлетним сыном 18:20Недавно родившая жена Прилучного показала сексуальную фигуру 18:00Валдис Пельш перенес операцию – СМИ 17:40Авторитет Бородиной поставили под сомнение: телезвезда ответила жестко 17:20Парапсихолог предупредил Бородину о повторяющихся неудачах в любовных делах 17:00Попавший в реанимацию режиссер Сокуров рассказал о своем состоянии 16:40"Поезжайте туда, где делали": "скорая" отказалась забирать умиравшую после ЭКО Макарскую 16:20Уставшая Буланова после свадьбы сообщила радостную новость 16:00Короткое платье и заплетающиеся ноги: Успенская появилась в обнимку с дочерью 15:40"Почему вы так забили на себя?": Россияне обвинили Волочкову в злоупотреблении фильтрами 15:20"Совершенство": Климова показала стройное тело в новой фотосессии 15:00"Никто не покупает билеты": Блогер рассказал о невостребованности Брежневой за границей 14:40Суд отказал Земфире в снятии статуса иноагента 14:20"Нестерильная любовь": Джигурда раскрыл содержимое интимной переписки с Анисиной 14:00"В изоляторе праздновала": Тодоренко столкнулась с трудностями перед днем рождения 13:40В Бутово мужчина ранил ножом жену и малолетнюю дочь 13:20Отправившаяся в путешествие Нетребко показала точеную фигуру 13:00"Я не вижу": Бузова пожаловалась на проблемы со зрением 12:40В Иркутской области произошло массовое отравление шаурмой 12:20"Животное": Батурин ответил цинично высказавшейся о Костомарове певице 12:00Стала известна неприглядная информация о Дмитрии Нагиеве 11:40Наводнение в Сочи: река Мацеста вышла из берегов 11:00"Проблем меньше": Никас Сафронов категорически отказался жениться и назвал причину 10:40Отдых Анфисы Чеховой обернулся травмой 10:30Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие 10:20На российский рынок выходит крупный производитель мебели
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин сообщил о запуске бизнес-портала на Russpass

Собянин сообщил о запуске бизнес-портала на Russpass
72

Представителям туристической отрасли будет проще взаимодействовать друг с другом.

"Теперь эта онлайн-площадка заработает и для представителей туротрасли столицы, регионов и зарубежных партнеров", – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что на бизнес-портале собрано много удобных инструментов. Так, организаторы туристических активностей смогут размещать информацию в ежемесячном календаре Мостуризма..

На бизнес-портале действует калькулятор расчета размера грантов и субсидий в сфере туризма, фотобанк с видами столицы. Скоро заработают сервисы поиска контактов и назначения встреч, подбора подрядчика для организации мероприятий.

"В разделе "Бизнес" в онлайн-журнале RUSSPASS Mag будут публиковаться аналитические статьи, интервью с лидерами рынка и другие полезные материалы", – рассказал Собянин.

Сервис для путешествий Russpass запустили в июле 2020 года. С тех пор им воспользовались более семи миллионов раз.

На портале доступно 30 сервисов и более 20 тысяч продуктов для путешественников. Информация предоставлена на четырех языках. Пользователи могут спланировать поездку и забронировать билеты в гостиницу.

Регистрация в сервисе теперь доступна через СМС-сообщения. Купить билеты, забронировать номер в отеле и оплатить экскурсию стало еще проще.

15 июня 2023, 11:54
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

В Москве вновь заработал маршрут от Северного речного вокзала до "Захарково"

Москва завоевала гран-при премии "Умный город" за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства – Собянин

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники и электроники в Москве

Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники и электроники в Москве
Столичные предприятия увеличивают выпуск готовых изделий и комплектующих. Производством компьютерной техники и электроники в Москве занимаются более 100 компаний.

Собянин одобрил пять проектов в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда

Собянин одобрил пять проектов в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда
Объекты построят за счет инвестиций девелоперов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В поселении Кокошкино планируется возвести центр подготовки сборных команд России по баскетболу, в Молжаниновском районе появится логистический парк, в Царицыне – детский сад, в Рязановском – центры инноваций и импортозамещения, сообщил Собянин в своем телеграм-канале.

Производство станков для металлообработки в Москве выросло в 2,2 раза – Собянин

Производство станков для металлообработки в Москве выросло в 2,2 раза – Собянин
Предприятия используют отечественные материалы и компоненты. В первом квартале 2023 года количество произведенных станков для металлообработки в Москве увеличилось в 2,2 раза.

Чем грозит неуплата кредита?

Чем грозит неуплата кредита?
Кредит – один из самых распространенных финансовых инструментов, используемых людьми для решения различных экономических задач. Однако неправильное использование займов и невыполнение обязательств по их погашению приводят к серьезным последствиям для заемщика.

Как избавиться от долгов по кредитке: объяснил экономист

Как избавиться от долгов по кредитке: объяснил экономист
Эксперт призвал воспользоваться рефинансированием долга. К сожалению, далеко не все граждане обладают навыками финансовой грамотности, поэтому зачастую рискуют попасть в ловушку банка, выдавшего кредит.

Выбор читателей

13/06Втр"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом 14/06СрдУставшая Буланова после свадьбы сообщила радостную новость 13/06ВтрИз русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность 13/06Втр"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале 14/06Срд"Нестерильная любовь": Джигурда раскрыл содержимое интимной переписки с Анисиной 14/06Срд"Совершенство": Климова показала стройное тело в новой фотосессии