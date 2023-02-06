Финансовая поддержка и не только: как Москва помогает малому и среднему бизнесу

В 2022 году в столице появилось свыше 166 тысяч небольших предприятий, из них 12 тысяч открылось при поддержке ГБУ "Малый бизнес Москвы".



10 программ поддержки

Пакет антикризисных мер по поддержке бизнеса Москва утвердила весной прошлого года. В него вошло 20 видов поддержки.

Для малого и среднего предпринимательства специалисты разработали 10 программ. Столица предоставила таким предприятиям субсидии, гранты на создание новых точек общепита и импортозамещающих производств, лизинг или покупку оборудования.

Самой популярной мерой поддержки для малого и среднего бизнеса стали льготные кредиты. Их получили более семи тысяч компаний и свыше 100 начинающих предпринимателей, а общая сумма выданных средств составила 841 миллион рублей, отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.

По итогам 2022 года на малый и средний бизнес пришлось 85% зарегистрированных в столице компаний. Больше всего новых предприятий открылись в сфере онлайн-торговли. С помощью города свое дело в этой отрасли начали свыше 2,4 тысячи человек.

При поддержке Москвы открылось 325 предприятий в сфере автомобильных перевозок, 262 компании в индустрии красоты и 205 организаций в IT-отрасли. Популярностью пользуются и службы такси: за 2022 года в столице появилось 497 таких компаний.

Музей, кафе и СМИ

В том числе благодаря столичным мерам поддержки в городе действует уникальный музей "Прогулки в темноте". Часть экспозиции погружена в полную темноту, а гидами там работают незрячие и слабослышащие люди. Обстановка музея позволяет посетителям испытать совершенно новые ощущения и узнать о себе много нового.

В 2020 и 2021 годах Москвы выделила субсидии на развитие музея, рассказала в беседе с "Дни.ру" директор учреждения Элизабет Радюк.

"В те годы ситуация с коронавирусной инфекций была крайне сложной. У нас не было экскурсий и выручки. Поддержка столицы сильно нам помогла", – поделилась она.

Радюк выразила надежду на продолжение городской поддержки. Теперь в музее планирует получить грант на открытие собственного СМИ.

В прошлом году директор музея и ее команда получили еще один грант от столицы. С его помощью они открыли кафе на Арбате. Город возместил им все потраченные средства – около двух миллионов рублей.

По словам Радюк, финансовой поддержкой помощь от столицы не ограничивается.

"В прошлом году мы выиграли конкурс на упаковку социальной франшизы. Нам рассчитали бизнес-модель, в том числе для работы на региональных площадках, создали презентацию, лендинг для продажи франшизы и многое другое. Со всем этим бесплатно помог город", – поделилась спикер.

Поддержка бизнеса как приоритет

Помощь от города получают не только компании и индивидуальные предприниматели из сферы услуг, но и промышленные предприятия. Инвесторам, строящим нежилые объекты, одобрены льготные кредиты на сумму более 214 миллиардов рублей, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Ставка по льготным инвестиционным кредитам снижена с 9% до 3%, а максимальный размер увеличен с 1 до 3 млрд рублей", – подчеркнул градоначальник.

В 2022 года Москва выделила на поддержку бизнеса свыше 30 миллиардов рублей. В том числе благодаря этому количество малых и средних предприятий в столице продолжает расти – на сегодняшний день их уже более 820 тысяч.

Программа поддержки бизнеса продолжается. Столица будет помогать создавать и развивать импортозамещающие и инновационные производства, выдавать льготные кредиты и прочее. Средства на это предусмотрены в городском бюджете на 2023 год.