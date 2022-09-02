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Экономика
Володин назвал способ решения энергетического кризиса в Европе

Володин назвал способ решения энергетического кризиса в Европе

Европа не сможет компенсировать объемы поставляемого из России газа, написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, для глав стран ЕС наступил момент истины.
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Володин уточнил, что в прошлом году страны Европы закупили 341 миллиард кубометров газа, из них около 50% – российский трубопроводный.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Санкции против России привели к энергетическому кризису в Европе. Поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Алжир в попытке решить проблему дефицита газа прошла безрезультатно, отметил спикер.

По его словам, Европа не может компенсировать объемы российского газа, даже если перенаправит на себя все потоки энергоносителей из Африки, стран Ближнего Востока и СНГ.

Володин считает, что у европейцев есть два выхода из ситуации. "Первый. Отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить "Северный поток — 2", – написал политик.

Второй вариант – оставить dct как есть. Но это приведет к еще большим проблемам в экономике и усложнит жизнь гражданам, предупредил Володин.

Ранее спикер Госдумы прокомментировал слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о снижении температуры отопления жилья на два градуса.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 2 сентября 2022, 10:03 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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