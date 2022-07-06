Собянин рассказал о важности крупных городов для развития России

Болезнь Валерии "Ласковый май" разоблачили Звездные рецепты Гороскоп

Топ новостей недели

Белая и холодная: Тело окровавленной Толкалиной нашли в реке
"Правильно сделал": издыхающий Розенбаум облизал схватившего украинский флаг предателя Макаревича
"Дико обидно": дочь предателя Панина горбатится на престарелых иностранцев ради куска хлеба
"Раздела имущества не будет": убитая горем вдова Шатунова кинулась оформлять наследство
партнеры
Среда
6 июля
Лента новостей
12:53
Бросил мать, переехав в США, и отказался ставить ей памятник: что стало с сыном Татьяны Самойловой
12:45
Брошенная Карпович молча глотает упреки: Как можно обижаться?
12:43
"Резиновая квартира": в России хотят изменить правила прописки
12:23
Знаменитая актриса фильмов для взрослых впервые стала мамой
12:08
Секс с Надеждой Кадышевой довел до истерики смазливого юнца: Какой кошмар!
12:00
Изголодавшаяся в Африке Водонаева не может забыть о перенесенных мучениях: На пути к своему телу
11:56
В России на вторичном рынке жилья вырос спрос
11:55
Кусающийся котик стал звездой Сети
11:45
Удара РСЗО "Смерч" по позициям ВСУ сняли на видео
11:33
"Я клоун, а не фрик": Киркоров ответил всем критикам его невероятных нарядов
11:26
Столичный рынок пополнили 6 новостроек
11:00
Не находит себе места: Несчастный Шепелев взвыл из-за потери ребенка
11:00
"Знаменательный день": отчаянная Арзамасова сообщила о важном событии
10:29
В работе сайта IKEA произошел очередной сбой
10:20
"У него не получается": Подсидевшего Галкина Цискаридзе погнали в шею с Первого канала
10:19
"Страшно": сильно располневшая Сотникова напугала россиян
09:54
"Европа может ответить": Боррель заговорил о войне с Россией
09:36
"Становится хуже": Молодящаяся хамка Долина ужаснула изменениями во внешности
09:36
"Очень будет не хватать": пришибленный смертью Миронов похоронил дорогого человека
09:31
Одинцово догоняет по ценам Москву
09:30
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
09:27
"Боже!": 58-летний Зверев откровенно о клизме, жидком стуле в течение месяца и глистах в какашке
08:58
"Разорвут в пух и прах": в США решили избавиться от Байдена
08:51
У всех на глазах: Шаловливый холостяк Басков обтерся гениталиями о знойную красотку
08:40
"Счастье любит тишину": почему засидевшаяся в девках Бузова скрывает нового любовника
08:03
Владимирская икона Божией Матери: церковный праздник 6 июля по православному календарю
06:14
Бросила идеального мужа ради Магомаева, но так и не родила ему детей: главная любовь Тамары Синявской
04:28
"Такой стерве достался!": Оценивший попку без трусиков Басков взял 68-летнюю Успенскую на кровати
02:11
"Следующая королева": Зверская борьба Маркл и Миддлтон определила судьбу британского трона
00:03
День Аграфены Купальницы: Что нельзя делать 6 июля 2022 года
23:06
Семья Пугачевой и Галкина треснула как корыто: в Россию возвращаются не все
21:12
"Порча на смерть": Сгоревшую в адских мучениях мать Солнцева уничтожила жадная сноха
20:40
"Пропало стремление": Беспечный Виторган удрал от несчастной пассии прямо перед ЗАГСом
19:58
"Сволочи": Повернувшихся задом к родине Урганта и Меладзе выпороли как нашкодившую мелюзгу
18:45
"Насиловали как проститутку": На втоптанной в грязь беглянке Хаматовой живого места не осталось
17:57
В Подмосковье открыли инновационные игровые площадки для детей
16:58
Крошечных ежиков спасли в Кемерове от жестокой смерти
16:40
"Прямо нимфа": Фото молоденькой Шукшиной с голой грудью вызвали ажиотаж
16:16
"Как из привокзального порномагазина!": Долецкая раскритиковала гламурные наряды Киркорова
15:39
"Хочет отнять детей": злющая Рудковская вылила ушат помоев на экс-супруга
14:52
"Скорбим": Почерневшее сердце убитой горем Меньшовой ужаснуло россиян
14:51
Почти 40-летняя жена Николаева поразила честным фото: Без фотошопа и фильтров
14:47
Транжирят деньги россиян: Пугачева и Галкин сбежали из Израиля
14:19
В Петербурге из-за ливня затопило участок Лиговского проспекта
14:13
"Мой Миша": хищная Бузова вплотную подобралась к женатому Галустяну
14:05
В Шатуре вынесли приговор наркокурьеру
13:53
Опубликованы кадры ДПТ с пятью пострадавшими
13:38
В Кемеровской области горняков эвакуируют из шахты
13:35
Ищут пожарные, ищут милиция: к поискам известной российской певицы подключились все службы аэропорта Стамбула
13:24
Аригато: Медведев поставил на место премьера Японии
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тайное стало явным: невестка-стриптизерша слила правду о сыне Королевой
В России начнут строить качественные отели и апартаменты на курортах
Ограничение полетов на юг России продлили до 12 июля
"Лапушки": новорожденых пингвинят сняли на видео
Сюрприз: 70-летний Розенбаум появился перед российскими военными
Не живет в России уже 30 лет и растит чужих детей: как живет внебрачная американская дочь Макаревича
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Собянин рассказал о важности крупных городов для развития России

Собянин рассказал о важности крупных городов для развития России

Рост мощных современных городов – одно из главных преимуществ России, заявил на молодежном форуме "Территория смыслов" мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, чем больше концентрация города, тем выше эффективность и качество жизни в нем.
прочитано 96 раз

"Смысл городов — это человек. Самое главное в нынешней, современной истории и ситуации, самый главный капитал — человеческий капитал. Не машины, не заводы, не нефть, не газ — человек", – сказал мэр.

ПО ТЕМЕ

ООН признала Москву лучшим мегаполисом по качеству жизни

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин призвал не опасаться концентрации населения в крупных городах. Все дело в правильном управлении мегаполисом, сказал он.

"Сегодня успех городов — это в значительной степени успех нашей страны", – добавил градоначальник.

Собянин указал на важность качественного предоставления услуг в мегаполисах. Жителям Москвы доступны современные центры госуслуг "Мои документы", а на портале mos.ru услуги можно получить в электронном виде. Еще один цифровой проект – "Московская электронная школа" – позволил улучшить подготовку учащихся, заявил мэр.

Также градоначальник обратил внимание на транспортные проекты Москвы. Большая кольцевая линия, Московский скоростной диаметр – это одни из самых масштабных проектов такого рода в мире.

Собянин рассказал, что постепенно Москва будет переходить на электрический транспорт. В течение пяти-шести лет по городу будут ходить в основном только электробусы.

Также столица будет стимулировать развитие электромобилей, строить новые зарядные станции. Он не исключил, что в городе откроется производство такого транспорта.

Москва продолжит развиваться и будет становиться все более комфортным мегаполисом, уверен Собянин. По его словам, такой город привлекает инвестиции, за счет чего создаются новые рабочие места, увеличиваются поступления в бюджет.

В 2022 году Организация Объединенных Наций (ООН) признала Москву лучшим мегаполисом по качеству жизни (здравоохранение, образование, культура, досуг, безопасность, технологии) и развитию социальной, жилищной, транспортной и коммуникационной инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: В. Новикова. Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Автор: 6 июля 2022, 11:41 Источник: "Территория смыслов" ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Как из привокзального порномагазина!": Долецкая раскритиковала гламурные наряды Киркорова

Какой китч!

Шоу-бизнес

"Сволочи": Повернувшихся задом к родине Урганта и Меладзе выпороли как нашкодившую мелюзгу

От них решено избавиться
Шоу-бизнес

"Прямо нимфа": Фото молоденькой Шукшиной с голой грудью вызвали ажиотаж

Поклонники в восторге
Шоу-бизнес

Не живет в России уже 30 лет и растит чужих детей: как живет внебрачная американская дочь Макаревича

Наследнице певца 48 лет

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года

Здоровье

В России отменили все антиковидные ограничения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы

Спорт

"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо

Регионы

В Подмосковье открыли инновационные игровые площадки для детей
Крошечных ежиков спасли в Кемерове от жестокой смерти
В Петербурге из-за ливня затопило участок Лиговского проспекта
В Шатуре вынесли приговор наркокурьеру
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+