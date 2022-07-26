Володин заявил о неизбежном конце эпохи доллара

По его словам, американская валюта не обеспечена реальными товарами и услугами. После выхода США из Бреттон-Вудского соглашения доллар отвязали от золота и запустили печатный станок, что привело к огромному госдолгу и инфляции, объяснил спикер.

Также Володин обратил внимание, что США используют свою валюту как инструмент политической борьбы. Он напомнил об ограничении на проведение платежей и краже золотовалютных резервов.

"Все это не добавляет уверенности другим государствам, что их деньги будут в сохранности", – отметил спикер.

Володин считает, что мир движется к многополярности и и как следствие – к альтернативе доллару. Доказательством этому служит рост расчетов в национальных валютах.

Еще две причины ослабления доллара – нежелание США признавать свои ошибки и цикличность истории, добавил спикер.

"Существует закономерность: каждой мировой валюте отведен свой период — примерно 100 лет. Португальский реал сменился испанским. Затем последовательно доминировали нидерландский гульден, французский франк, английский фунт и американский доллар. На смену последнему также придет новое", – пояснил Володин.

Ранее спикер заявил о формировании новой "большой восьмерки". Западные санкции привели к появлению новых точек роста в мире, отметил политик.