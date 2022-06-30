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Экономика
Число рабочих мест в Москве превысило восемь миллионов

Число рабочих мест в Москве превысило восемь миллионов

В столице с 2017 по 2021 годы число рабочих мест увеличилось на 4%. Наибольший рост пришелся на сферы IT, строительства, торговли, науки и финансовый сектор.
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За четыре года в Москве стало на 228 тысяч рабочих мест больше. В конце 2021 года зафиксировано более восьми миллионов трудоустроенных горожан, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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Собянин одобрил проекты по созданию новых рабочих мест в Москве

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Наибольший рост числа рабочих мест отмечен в секторе IT – плюс 30%, или 143 тысячи человек. "При этом почти 40% всех рабочих мест было сосредоточено в торговле, науке и финансах", – уточнил заместитель мэра.

Положительную динамику показывает и уровень заработной платы. С 2017 года оклады выросли в сфере здравоохранения, социальных услуг, торговли, госуправления, информационных технологий.

За четыре года средний размер зарплаты в сферах здравоохранения и социальных услуг вырос на 52,9%, в системе образования, страхования, финансах и госуправлении – на 48%. Оклады в секторе IT увеличились в полтора раза.

Трудоустроиться москвичам помогают городские службы занятости. Соискателям доступна обширная база вакансий, специалисты помогают составить резюме, разрабатывают индивидуальный карьерный сценарий.

Фото: Mos.ru

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проекты по строительству офисно-делового здания, двух торговых и одного многофункционального центры. Это позволит создать 3,5 тысячи рабочих мест. Объем инвестиций превысит семь миллиардов рублей.

Московская программа стимулирования создания мест приложения труда утверждена в 2019 году. Власти столицы уже одобрили проекты с инвестициями более 92 миллиардов рублей. Будет создано более 33 тысяч рабочих мест.

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Фото: Фото Е. Самарина. Mos.ru
Автор: 30 июня 2022, 18:18 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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