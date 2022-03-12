Московские рестораторы готовы занять место иностранных сетей

Состояние Жириновского Побег внука и сына Ротару с Украины Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Оставившего Пугачеву ни с чем Галкина погнали поганой метлой из России
Вот и все: Немощная 72-летняя Пугачева сбагрила детей чужой женщине
Сбежал в США, получил американское гражданство и решил стать президентом: как живет Александр Гордон
Сбежавший из России с семьей Эммануил Виторган взвыл о помощи
партнеры
Суббота
12 марта
Лента новостей
21:09
Хорошее вложение денег: когда россиянам покупать дешевое жилье
17:29
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
17:03
Нагиев с лезвием в руках попрощался с россиянами
16:40
"Им нужнее": известная певица призвала звезд отдать гонорары в пользу беженцев ДНР и ЛНР
15:56
Сафронов шокировал рассказом о смертельно опасном поступке сына
14:28
Чем заменить мебель IKEA – рассказывают эксперты
14:13
"У вас сын растет, вам не стыдно?": Выставившую голый зад Водонаеву затравили
13:25
Гниющая заживо из-за сифилиса экс-супруга Аршавина раскрыла жуткие подробности: Почку удаляют
12:49
Спасла жизни четырем военным: Минобороны наградило девушек за заслуги в спецоперации на Украине
12:49
Панические атаки и слабый иммунитет: загнанная в угол Костенко теряет волосы
12:04
Лазарева заподозрили в тайной женитьбе: А как же Малиновский?
11:29
"У тебя там отличная компания": Кучера высказался о смерти солиста "Отпетых мошенников"
10:55
Молодая жена сделала заявление о состоянии перенесшего инсульт Диброва
10:47
США объявили о переброске 12 тысяч военных "к границам России": Главное о спецоперации на Украине к 12 марта
08:03
Переплюнула Мадонну: Оголившаяся старушка Шэрон Стоун возбудила народ
06:09
К чему снится сестра
04:18
День Прокопа Перезимнего: что нельзя делать 12 марта
02:29
Москва слезам не верит
00:15
Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
22:23
Минобороны представило карту перешедших под контроль ВС России районов
21:51
Выпятившую промежность Волочкову смешали с грязью: Жалко и убого
21:29
"Сбила машина": Охваченная ужасом Меньшова стала задыхаться
21:25
"Они жили отдельно": Градский выставил за дверь молодую жену задолго до смерти
20:40
"Ух... очень вовремя!": встревоженного внука Пугачевой прижали проблемы
20:33
Житель Подмосковья открыл стрельбу по прохожим: все подробности
20:03
Боевики ВСУ взорвали секретный институт с людьми в Харькове
19:46
Сэкономившая на косметике Бледанс изуродовала себе лицо
19:41
В Госдуме предложили сделать поблажку нарушителям ПДД
19:16
"Дед какой-то": Постаревший седой Билан изменился до неузнаваемости
19:12
Разбогатевшая на разводе Бородина спустила деньги на новую недвижимость
18:34
Зеленский выступил с угрозой россиянам: Самим понадобятся гуманитарные коридоры
18:16
Елизавета II вытурила сына вон: Зовут изгоем и насильником
18:06
"Как ты смел?": Подавшийся в дворники Сухоруков стащил чужой кошелек
17:59
"Нас разлучают": вышвырнутая Нетребко попрощалась с россиянами
17:45
Продолжает гавкать: Изуродованная до полусмерти Казьмина закатила истерику
17:33
Обросший и запуганный: Сбежавший из России Ургант вышел на связь
17:31
Ого! Красотка из "Уральских пельменей" вывалила сочные груди
17:16
Празднующая юбилей Мария Аронова страшно испугалась сглаза
17:14
Зачем Монеточка раскрыла тайну о своей зависимости
17:10
"Спасибо всем, кто был рядом": высохший Фадеев выступил с важным обращением
17:01
Украина решила присвоить золотовалютные резервы России
16:59
Разъяренная Аронова набросилась на пожилого артиста: От страха описался
16:34
Беременная рептилия попала на УЗИ: страшное видео хищника с яйцами внутри
16:28
Шок: 33-летняя Агата Муцениеце ушла через неделю после дня рождения
16:25
"Наш малой прокормит": обнищавшая и униженная Рудковская спасается заработками Гном Гномыча
16:21
"С любимой": Дочь Успенской показала вторую половинку
16:16
"Мне очень жаль, что это произошло": Том Хаос из "Отпетых" успел исповедаться перед самоубийством
16:14
Почему Валерий Николаев оказался в психбольнице
16:04
Пострадавший в ходе провокации российский военный вышел на связь из госпиталя
15:47
В первом браке гуляла, а второго мужа отбила у другой: личная жизнь Алены Бабенко
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У вас сын растет, вам не стыдно?": Выставившую голый зад Водонаеву затравили
Чем заменить мебель IKEA – рассказывают эксперты
Сафронов шокировал рассказом о смертельно опасном поступке сына
Хорошее вложение денег: когда россиянам покупать дешевое жилье
Нагиев с лезвием в руках попрощался с россиянами
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Московские рестораторы готовы занять место иностранных сетей

Московские рестораторы готовы занять место иностранных сетей

Если иностранные сети уйдут из России, то на их место быстро придут отечественные компании. Такое мнение высказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов.
прочитано 133 раза

По его мнению, паника от возможного ухода иностранных компаний сильно преувеличена. Но даже если это произойдет, то помещения мгновенно займут другие заведения общепита, полагает Миронов.

ПО ТЕМЕ

Собянин рассказал об импортозамещении и поддержке предприятий Москвы

Собянин представил меры по сохранению занятости и социальной поддержке москвичей

"Чтобы их заменить, нет необходимости, на мой взгляд, создавать отдельную сеть, это дорого и не нужно. Рынок общественного питания легко растворит эти точки в себе", – сказал он.

Продукцию связанных с компаниями производств с радостью приобретут другие рестораны, особенно на фоне проблем с логистикой из-за рубежа, заявил предприниматель.

При льготной ставке аренды помещения могут занять максимально быстро, уверен Миронов. Также он указал на хороший уровень подготовки у московских сотрудников иностранных сетей.

"На ресторанном рынке Москвы и вообще России такая острая нехватка сотрудников, что этих людей с радостью заберут другие рестораны и фастфуды", – цитирует эксперта Агентство городских новостей "Москва".

Миронов полагает, что меры поддержки от властей столицы помогут заведениям общепита сохранить рабочие места. Он напомнил, что город уже поддерживал отрасль во время пандемии коронавируса.

Предприниматель напомнил, что Москва объявила о субсидиях для общепита и других мерах поддержки. "Это значительные средства, они помогут сохранить рабочие места и удержаться на плаву", – подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Vlad Karkov/Keystone Press Agency/Globallookpress.com
Автор: 12 марта 2022, 19:57 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Гниющая заживо из-за сифилиса экс-супруга Аршавина раскрыла жуткие подробности: Почку удаляют

Журналистка взвыла из-за новой напасти
Шоу-бизнес

"У тебя там отличная компания": Кучера высказался о смерти солиста "Отпетых мошенников"

Звезды не верят в трагедию
Спецоперация на Украине

США объявили о переброске 12 тысяч военных "к границам России": Главное о спецоперации на Украине к 12 марта

Американский президент сделал заявление
Шоу-бизнес

"У вас сын растет, вам не стыдно?": Выставившую голый зад Водонаеву затравили

Блогерша нарвалась на критику

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года

Здоровье

Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье установила годовой рекорд
Пандемия отступает: заболеваемость ковидом в России за сутки упала на 9%
В России за сутки коронавирусом заразились более 86 тысяч человек
В Подмосковье отменят QR-коды

Спорт

Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь

Регионы

В Челябинской области мужчина пытался украсть металлический гараж
В Удмуртии мужчина забил знакомого до смерти в ходе ссоры
В Кемерово мужчину убили за неудачный розыгрыш
В Ростове-на-Дону под окнами общежития нашли труп студента
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+