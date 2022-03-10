Собянин рассказал об импортозамещении и поддержке предприятий Москвы

Последние дни власти Москвы находятся в тесном контакте с бизнес-сообществом и руководителями предприятий, отметил градоначальник.

"Сегодня встретился с представителями ряда крупных предприятий из сферы торговли и услуг. Еще раз обсудили действия, которые необходимо предпринять для поддержки граждан и бизнеса", – написал Собянин в своем блоге.

Градоначальник представил меры по обеспечению бесперебойного функционирования московских предприятий. Пострадавшим организациям предоставят шестимесячную отсрочку по уплате текущих арендных платежей на имущество, находящееся в собственности столицы. Также в текущем году будет действовать мораторий на повышение арендных ставок в отношении земельных участков и объектов нежилого фонда.

Сокращаются сроки получения постоянных и упрощается порядок получения временных пропусков на въезд грузового транспорта. Мера призвана не допустить перебоев в поставках продукции, сырья и комплектующих, уточнил мэр.

Власти Москвы намерены ускорить контрактацию и увеличить авансирование по городскому заказу до 70%, пересмотреть стоимость контрактов в случае обоснованного изменения цен из-за удорожания материалов и снижения курса национальной валюты. "Эта мера поддержит существующих и потенциальных поставщиков продукции для государственных нужд", – сообщил мэр.

Собянин напомнил, что Москва накопила большой опыт в импортозамещении. За последние годы город заключил многомиллиардные контракты на строительство заводов по производству лекарств, медицинской техники, детского питания.

"Основываясь на этом опыте, я поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд", – написал градоначальник.

Для повышения привлекательности таких проектов земля под строительство новых производств будет предоставляться по ставке в один рубль. Вместе с корпорацией "МСП" Москва запустит программу льготного кредитования на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств для компаний малого и среднего бизнеса, которые занимаются импортозамещением в науке, промышленности и информационных технологиях. Также город выделит гранты на эти цели.

На льготное кредитование проектов в сфере общественного питания Москва направит 500 миллионов рублей. Это позволит заполнить нишу после ухода зарубежных сетей, отметил мэр.

"Я назвал только первоочередные шаги. По мере необходимости они будут дополняться новыми мерами по обеспечению устойчивого функционирования экономики и поддержке граждан", – заключил Собянин.

Также градоначальник представил меры по сохранению занятости и социальной поддержке москвичей.

