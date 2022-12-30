Аналитик Кульбака о большинстве россиян: Не имеют сбережений и вряд ли будут их иметь

Телеканал "360" решил узнать, что экономист и опытный аналитик Николай Кульбака думает о возможном введении закона о трансграничных платежах в криптовалюте. Эксперт объяснил, кому выгодны такие перемены.
По его словам, нововведения пойдут на пользу лишь заинтересованным в криптовалюте лицам, которых около 100 тысяч. Относительно многих россиян он сделал неутешительный, зато честный прогноз. "Больше половины населения не имеют сбережений и вряд ли будут их иметь в ближайшее время", — заявил эксперт.
Напомним, ранее Минфин сообщил о желании развивать рынок криптовалюты и введении майнинга в правовое поле. Информацию о планах ведомства передавал сайт РИА ФАН.