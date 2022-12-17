5 привычек бедных, от которых стоит избавиться в новом году

Финансовое благополучие во многом зависит от умения грамотно распоряжаться собственными активами, а также наличием полезных навыков, связанных с деньгами. Но чаще всего мы сами себя ограничиваем негативными установками.



От каких привычек стоит избавиться, чтобы улучшить материальное благополучие и жизнь в целом?

1. Злоупотребление кредитами

Иллюзия легких денег заставляет многих людей бесконечно жить в долг. Причем зачастую кредитные средства расходуются не на действительно важные вещи, например, образование детей, а на приобретение приятных статусных предметов, без которых вполне можно жить – новый телефон, дорогие развлечения и т.п.

С финансовым инструментом – кредитом – можно взаимодействовать грамотно, чтобы заемные деньги работали на вас и приносили пользу. Это может быть развитие бизнеса, приобретение жилья, обучение. Но более 95% людей не умеют эффективно работать с кредитами, загоняя себя на долгое время в кабалу.

Избегайте ненужных займов, чтобы не доводить себя до нервного истощения и бедности.

2. Трата всех денег

Транжирить деньги направо и налево могут только дети богатых родителей, да и то не всегда. Чаще всего они уже с детства обучаются финансовой грамотности и знают всему цену.

Необдуманные траты всегда ведут к бедности. Отказывайтесь от привычки ходить на шоппинг, если у вас плохое настроение, не приобретайте вещи на эмоциях. Начинайте вести учет доходов и расходов, если вы этого еще не делаете, и анализируйте, куда уходят ваши деньги. Возможно, есть категории трат, которые можно сократить, а освободившиеся финансы отправить работать на себя и приумножать.

3. Отсутствие финансового резерва

Этот пункт плавно вытекает из предыдущего и уберегает от многих проблем. Когда у вас есть резерв хотя бы на полгода комфортной привычной жизни вашей семьи – на случай, если вдруг финансы перестанут поступать, то это уже успех. Если такой «подушки безопасности» еще нет, начинайте ее формировать.

Для начала, конечно, стоит разобраться с наличием кредитов и долгов. Пока они есть, собрать резерв не получится.

4. Отсутствие желания учиться

Эта фраза уже набила оскомину, но она – правда жизни: лучшая инвестиция – в себя. И это действительно так. Ваши навыки, умения, знания не сможет отнять никто, в отличие от денежных накоплений и других материальных благ. Если вы будете регулярно учиться, повышать квалификацию или даже осваивать другие профессии, вы заложите крепкий фундамент своей стабильной жизни. Даже обычное чтение развивающей литературы даст вам гораздо больше прока, чем вечера у телевизора. Несомненно, отдыхать тоже полезно, но это не должна быть львиная доля вашего времяпрепровождения, если есть желание жить хорошо и изобильно.

5. Жалобы на жизнь

Человеческий мозг обладает интересной особенностью – он концентрируется на том, о чем мы постоянно думаем или говорим, и потом притягивает это в жизнь. Окружите себя неудачниками, жалобщиками, у которых все вокруг виноваты в их личных бедах, и постепенно вы станете опускаться к такому же уровню. Начните общаться с успешными, активными, деятельными – и вы будете тянуться вверх за ними.

Когда мы жалуемся на жизнь, правительство, соседей, то снимаем ответственность за свою жизнь с себя и перекладываем на других. Это детская позиция, когда все вокруг должны, а я ничего не буду делать. Так вы теряете управление собственной судьбой и просто не можете приблизиться к своей лучшей жизни.