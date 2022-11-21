Индустриальный кластер и технопарки: инвесторы реализуют в Москве 27 крупных проектов

Земельные участки общей площадью около 160 гектаров передаются инвесторам в аренду без торгов. Они вложат в проекты 75,5 миллиарда рублей и создадут более 16 тысяч рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
Благодаря поддержке города инвесторы построят предприятия по выпуску продуктов питания, одежды, косметических средств, мебели, электроники и других товаров. Также они возведут индустриальный кластер, логистический центр и технопарки, уточнил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
В рамках реализации инвестпроектов в Москве построят более 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Там разместят производственные, административные и складские помещения.
Больше всего новых предприятий создадут в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) – 10. Там смогут работать почти 11 тысяч человек, отметил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман. Слова чиновника приводит портал mos.ru.
Напомним, что по программе комплексного развития территорий инвесторы построят в столице 20 технопарков. Это создаст в городе дополнительно 25 тысяч рабочих мест.
Ранее в Москве приступили к комплексному развитию 14 территорий. Заброшенные и неэффективно используемые земельные участки преобразуют в современные кварталы с жильем, офисами и экологичными производствами. Там создадут 55 тысяч новых рабочих мест.