Лукашенко нарвался на новые санкции Евровидение-2021 Шок: фото Валерии без макияжа Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

В МИД России предупредили о катастрофе в Крыму: Последствия труднопредсказуемые
Что известно о победителях "Евровидения-2021": гей-скандал и слухи о наркотиках
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Вторник
25 мая
Лента новостей
11:22
Страшный день: разбилась красавица Алена Кравец
11:22
Задержание планировавшего теракт в Норильске попал на видео
11:19
"Избегаю": женатый коллега по сериалу "По законам военного времени" о Екатерине Климовой
11:11
В Сирию прибыли российские бомбардировщики Ту-22М3
11:05
"Никого не знаю": Жасмин страдает от недостатка общения
10:50
"Мама находится под гипнозом!": бывший муж намерен обобрать перепуганную Максакову до нитки
10:41
"Я смелая": 48-летняя актриса Дмитриева о романе с бывшим студентом
10:35
Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
10:23
В Петербурге из воды достали труп женщины
10:22
"Задыхалась полдня": здоровье Иды Галич сильно пошатнулось
10:12
В Донецке обстреляли газопровод и жилые дома
10:04
"Только не плачь!": Провалившейся Маниже потреблялась помощь психотерапевта
09:54
"Испытала чувство страха": Собчак боится красивых женщин в окружении Богомолова
09:30
В Кемерово тучная дама застряла в ванной
09:29
"Как бодрит!": Беременная Арзамасова показала все прелести
09:24
В аварии с автобусом под Москвой погиб человек
09:13
Неблагодарный Пресняков отказался от Пугачевой в важный день
09:13
Захваченный в Минске основатель NEXTA вышел на связь
08:53
Политолог Кузнецов припомнил Лукашенко судьбу забитого до смерти Каддафи
08:41
"Как на гулянку": Бузова возмутила фанатов неуместным нарядом
08:40
Истощенная Куркова произвела фурор
08:26
Кудрин назвал способ быстро победить бедность в России
08:10
Лукашенко готовится к заявлению о посадке самолета Ryanair в Минске
06:11
"Годы не властны над женщиной!": стройная и молодая Нелли Кобзон ослепила народ
04:02
Горячая мамочка Меган Фокс прилюдно вывалила большую грудь
02:09
"Почему вы голая?!": мокрая Айза ошарашила публику
23:58
В Британии освистали политолога за бред о России: Войска занимаются пиаром вместо защиты
21:59
Пророчество сбылось: Киркоров заговорил о святом чувстве к Пугачевой
21:28
Извращенец Панин показал маленькие женские трусики
21:10
Певец группы "Волга-Волга" экстренно госпитализирован после прогулки в Нижнем Новгороде
20:41
МИД России о заявлении Тихановской по поводу задержанной россиянки: Наглая ложь
20:01
"Ну и запашок!": в Сеть попало видео гуляющей по экскрементам жены Николаева
19:49
С грязными волосами и плоской задницей: Гузеева с маргиналом пили портвейн на обочине
19:48
"Ни к селу, ни к городу": провалившемуся Киркорову указали на место
19:32
Народ требует лишить принца Гарри и Меган Маркл всех титулов
19:28
"Нацисты сбредили": Соседов об изменении правил оценки на Евровидении
19:05
Разочарованная в нищем любовнике Волочкова нашла утешение в объятиях старого секс-партнера
19:01
"Что за разврат в таком-то возрасте?": Долина возмутила россиян своим поведением
18:53
"У меня все случилось": Ревва сделал интимное признание
18:37
В России снизят плату за услуги ЖКХ: кого коснется
18:28
"От кого залетела?": Решетова не смогла скрыть округлившийся живот
18:17
Стандарт расходов на услуги ЖКХ хотят ввести в России
18:16
Дочери тяжелобольной Заворотнюк посоветовали обратиться к библии
18:14
Режим Лукашенко превратил Белоруссию в Северную Корею в центре Европы – Тихановская
17:59
"Воспринимается как агрессия или мужиковатость": Дарья Мороз рассказала о врожденной особенности
17:47
"Я хочу родить дочку или сына": Антонова рассказала о планах после смерти двухмесячного ребенка
17:37
"Не знаешь, как прожить": обнищавший народ дал под дых указавшей на больное Кудрявцевой
17:35
"Я не святая": Лолита забеспокоилась о проблемах с печенью из-за алкоголя
17:19
На помойке в Москве нашли труп младенца
17:12
Официально: поруганный Нагиев вернется к роли Чикатило
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Манижа разрыдалась после подведения итогов "Евровидения"
Сраженная зависимостью Шурыгина обвинила любовника в своей беде: Хотела вернуться за дозой
Обколотый и с накрашенными ногтями: 19-летний Милохин странно хихикал и показывал язык
Режим Лукашенко превратил Белоруссию в Северную Корею в центре Европы – Тихановская
"Только не плачь!": Провалившейся Маниже потреблялась помощь психотерапевта
Кардинально изменившаяся Пугачева поставила народ на уши
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей

Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей

Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет.
прочитано 341 раз

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко отметила, что эта мера соцподдержки распространяется только на неполные семьи с низким доходом. Чтобы получить выплаты на детей в полном объеме, родитель должен до 1 июля подать заявление через портал государственных услуг.

ПО ТЕМЕ

Кудрин назвал способ быстро победить бедность в России

Летом вырастут выплаты в России: пенсии, льготы и пособия

По словам сенатора, этот вид помощи будет действовать в течение 12 месяцев. Как только пройдет год, родитель должен вновь заявиться – либо через сайт госуслуг, либо через соцслужбу в своем регионе. "За год ситуация может измениться и необходимость в господдержке отпадет", – пояснила Святенко.

Высказалась сенатор и о пособиях беременным. Она уточнила, что на ежемесячные выплаты могут рассчитывать россиянки, который встали на учет на ранних сроках – от 6 до 12 недель. Женщины в положении будут получать деньги на протяжении всего времени беременности, передает "Парламентская газета".

Напомним, президент России Владимир Путин пообещал новые выплаты на детей и для беременных во время послания Федеральному собранию. Глава страны заявил, что родители будут в среднем получать по 5 650 рублей, а женщины в положении – по 6 350 рублей.

Накануне стало известно о том, что россиянам готовят новые выплаты. Подробности – в материале на сайте "Дни.ру".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 10:35 Источник: Парламентская газета ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Неблагодарный Пресняков отказался от Пугачевой в важный день

Сын Орбакайте отметил 30-летие
Шоу-бизнес

"Как на гулянку": Бузова возмутила фанатов неуместным нарядом

Певица неподобающе оделась в храм
Шоу-бизнес

"Как бодрит!": Беременная Арзамасова показала все прелести

Актриса оголила грудь
Шоу-бизнес

"Испытала чувство страха": Собчак боится красивых женщин в окружении Богомолова

Журналистка приревновала мужа к красавице-актрисе

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+