Путин назначил выплаты для беременных и детей из неполных семей

Российская общественность следит за посланием Владимира Путина Федереальному собранию. В прессе появляются ключевые тезисы главнокомандующего.
Среди прочих тем Владимир Владимирович уделил особое внимание вопросу благосостояния граждан. Данный вопрос стал особенно актуален в посткоронавирусную эпоху, когда людям нужна помощь со стороны государства.
Так, Путин назначил новые выплаты для беременных и детей. Что касается женщин в положении, то им положена сумма в размере 6350 рублей.
Президент отметил, что в сложившихся обстоятельствах очень важно оказать помощь гражданкам, которые ждут ребенка. Молодая мать должна чувствовать поддержку и стремиться сделать все для того, чтобы у ребенка была достойная жизнь.
Также главнокомандующий отметил, что выплаты положены детям из неполных семей. Политик подчеркнул, что вне зависимости от причины, по которой семейная ячейка распалась, дети должны расти в достатке.
По данным телеканала "360", в данном случае речь идет о сумме 5650 рублей. Стоит отметить, что это средний показатель по стране.
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