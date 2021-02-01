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Экономика
В России назвали максимально подорожавшие продукты за январь

В России назвали максимально подорожавшие продукты за январь

Фото: Tim Stepien/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Представители Минсельхоза рассказали, какие товары подорожали в России в 2021 году. По данным ведомства, за январь в магазинах резко выросли цены на овощи и макаронные изделия.
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Больше всего за месяц подорожали огурцы. Стоимость этого продукта увеличилась на 9,7% до 107,3 рубля за килограмм. На втором месте находится картофель – цены на него выросли на 8,4% до 16,5 рубля. Далее идут помидоры, подорожавшие на 3,8% до 108 рублей. Стоимость макаронных изделий увеличилась на 6,6% до 42,5 рубля.

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Цены на свинину, баранину и мясо птицы незначительно выросли – максимум на 1,7%. Аналогичную динамику можно наблюдать у гречневой крупы – ее стоимость за месяц увеличилась на 1,8%. При этом яйца подешевели: если в начале января десять штук первой категории обходились в 54,2 рубля, то в конце – в 48,9 рубля (-4,6%).

В Минсельхозе описали ситуацию на рынке как стабильную и не увидели оснований для сдерживания цен на продукты питания. Представители ведомства назвали подорожание овощей сезонным и связали это с сокращением запасов урожая прошлого года, передает издание "Известия".

Их слова подтвердил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Он отметил, что проблем с поставками в России сегодня нет. Правительство не рассматривает возможность фиксации стоимости отдельных товаров, как это было с сахаром и подсолнечным маслом в конце прошлого года.

Напомним, в декабре 2020 года президент России Владимир Путин был возмущен повышением цен на хлеб и макаронные изделия. В ходе пресс-конференции глава страны напомнил, что в стране недавно был рекордный урожай зерна. "Это что такое, это с какой стати?", – сказал он.

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Автор: 1 февраля 2021, 10:05 Источник: Известия ✓ Надежный источник

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