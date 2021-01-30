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Экономика
Эксперт спрогнозировал рост цен на продукты в России в феврале

Эксперт спрогнозировал рост цен на продукты в России в феврале

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
После всплеска продаж на продукты для новогоднего, рождественского стола, наступает определенное затишье. Традиционно, в январе не наблюдается снижение в сегменте алкогольной продукции. Эксперт дал прогноз на дальнейшую динамику цен на продукты в феврале.
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Член Экспертного совета общероссийского движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ", координатор федерального проекта "За честные продукты!" Александр Бражко в беседе с "Дни.ру" рассказал, как может развиваться ценовая политика в России в ближайшее время. Главный вопрос – вырастут ли цены на продукты в феврале.

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По мнению эксперта, для сетевых супермаркетов снижение выручки является негативным фактором, который может спровоцировать нарушения в графиках платежей. Оживление спроса, увеличение продаж проводится с помощью маркетинговых мероприятий, предусматривающих снижение розничных цен. В последние годы покупатели продуктов нередко сталкиваются с "псевдо скидками" и "ложными акциями". Это спекуляции. Они набирают популярность из-за того, что контрольно-надзорные органы пока не замечают массовый обман потребителей, а организаторы не боятся финансовых потерь. Поэтому цены на продукты порой бывают неоправданными.

"Крупы, макаронные изделия, мука, жиры, другие продукты с длительным сроком хранения, на мой взгляд, больше всего будут подвержены риску ценового роста. "Спекулятивные" акции, включающие создание искусственного ажиотажного спроса, позволяют торговле значительно увеличить наценку и получить дополнительную маржу 50-300%", – рассказал Александр Бражко.

Сегодня даже крупные производители продуктов питания во взаимоотношениях с сетевой розницей являются слабой стороной. Типовые договоры поставки предусматривают необходимость предупреждения о предстоящем повышении отпускных цен не менее чем за 4-6 месяцев. Аграрный сектор, пищевая промышленность не способны влиять на ценообразование на торговой полке и являются заложниками существующей системы розничной торговли. Поэтому цены на продукты растут по другой причине.

Чтобы не попадаться на удочку лиц с пониженной социальной ответственностью, покупателям, имеющим ограниченный бюджет, необходимо пересмотреть модель принятия решения. При росте цен более чем на 10-15%, целесообразно отложить покупку, выбрать альтернативную категорию, считает эксперт.

Также эксперт посоветовал максимально сократить покупки в магазинах, где основным принципом торговли становится правило "Не обманешь – не продашь".

Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью!

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Автор: 30 января 2021, 00:06 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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