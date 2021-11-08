Новые меры поддержки коснутся 110 тысяч предприятий Москвы

Новые меры поддержки смогут получить порядка 110 тысяч московских предприятий малого и среднего бизнеса, которые дают работу 284 тысячам человек. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Среди тех, кто получит поддержку от государства, больше всего предприятий общепита, парикмахерских, салонов красоты, а также компаний в сфере автомобильных перевозок, развлечений, культуры и спорта. На таких предприятиях трудятся 3,5% работников Москвы, уточнил Ефимов.

Компании малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на льготные кредиты по программе "ФОТ 3.0". Займ по ставке 3% годовых выдается на 18 месяцев. Условие – сохранение численности работников на уровне не менее 90%.

"Объем кредита составит до 300 миллионов рублей и рассчитывается по формуле "один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев", – рассказал заместитель мэра Москвы.

На первые шесть месяцев предприятие освобождается от уплаты кредитов и процентов. В последующие 12 месяцев оно сможет возвращать долг и проценты по нему равными долями.

Также предприятия малого и среднего бизнеса могут получить безвозмездный грант на сумму одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника. Прием заявок открыт с 1 ноября по 15 декабря текущего года. Выплаты компаниям начнутся 15 ноября.

Воспользоваться программой "ФОТ 3.0" могут предприятия крупного бизнеса в области общепита, спорта, культуры и искусства. Под льготное кредитование подходят 162 организации, общее число их сотрудников – 174,6 тысячи человек, отметил глава Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

"В случае присоединения к программе льготного кредитования этих крупных компаний общее число работающих в организациях, получающих федеральную поддержку, может составить 458 тысяч человек — это 5,7 процента от общего числа рабочих мест в Москве", – сообщил чиновник.

Ранее власти Москвы выделили пять миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.