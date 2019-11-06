СМИ: "САФМАР" Гуцериева не причастен к долгам санированных банков

Банк "Траст", банк "Открытие" и промышленно-финансовая группа "САФМАР" Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров по вопросам, связанным с транзакциями Бинбанка и Рост Банка. Многомиллиардные долги "САФМАРА" – ложь и дезинформация, говорится в сообщении пресс-службы ПФГ.

Банк "Траст", банк "Открытие" и промышленно-финансовая группа "САФМАР" Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров по вопросам, связанным с транзакциями Бинбанка и Рост Банка. Договор также предусматривает приобретение группой "САФМАР" ряда активов с баланса банка "Траст".

Подписавшие соглашение стороны договорились, что группа "САФМАР" приобретет акции ряда компаний, которые входят в сферу ее интересов и повысят капитализацию организации. Также компания откажется от исковых требований к "Трасту" и "Открытию", передает пресс-служба промышленно-финансовой группы. В свою очередь эти банки, а также их дочерние зависимые компании, обязуются не предъявлять акционерам и топ-менеджерам группы "САФМАР" никаких судебных требований и исков по оспариванию вошедших в соглашение сделок и транзакций.

Как сообщает пресс-служба "САФМАР", при участии сторонних консультантов стороны доказали, что Михаил Гуцериев не имел никакого отношения к транзакциям Бинбанка, Рост Банка, МДМ-Банка и других санированных банков на общую сумму свыше 330 миллиардов рублей за период с 2012 по 2017 годы. Именно они были предметом финансового расследования банка "Траст". Таким образом, было установлено, что группа "САФМАР" не имеет никакого отношения к долгам Бинбанка, Рост Банка и других санированных банков.

Контролировавший эти кредитные организации Микаил Шишханов и ряд их топ-менеджеров в соглашение об урегулировании не вошли – с ними "Траст" и "Открытие" будут вести отдельную работу. В отношении этих лиц они оставляют за собой все права и обязанности в соответствии с нормами законодательства.

Михаил Гуцериев никогда не являлся контролирующим акционером Бинбанка и никогда не входил в органы управления Бинбанка, а также никогда не являлся акционером Рост Банка и других санированных банков и никогда не входил в органы управления указанных банков, отмечают в пресс-службе "САФМАР".

Только в феврале 2017 года, за 8 месяцев до санации Бинбанка, Председатель совета директоров ПФГ "САФМАР" Михаил Гуцериев, по согласованию с Банком России, вошел в состав советов директоров Бинбанка и "Рост Банка" для того, чтобы в дальнейшем их докапитализировать и разработать новую стратегию их развития.

В сентябре 2017 года исходя из целого ряда причин Банк России принял решение провести финансовое оздоровление обеих кредитных организаций через Фонд консолидации банковского сектора. Эта новость была неверно истолкована рынком, подчеркивают в пресс-службе.

В ПФГ отмечают, что информация подавалась таким образом, словно Михаил Гуцериев и "САФМАР" каким-то образом стали ответственны за все проблемы Бинбанка, МДМ-Банка, Рост Банка и других санированных банков, которые накопились у них за долгие годы работы.

Тщательное финансовое расследование, которое провели представители "Траста" и "Открытия", расставило все на свои места. Удалось доказать, что ни Михаил Гуцериев лично, ни группа "САФМАР" не являлись выгодоприобретателями каких-либо нерыночных сделок Бинбанка и Рост Банка, сообщает пресс-служба компании.

Заключенное с банком "Траст" соглашение доказывает ошибочность появившихся ранее сообщений о якобы триллионных долгах группы "САФМАР", уверены в компании. СМИ "фактически распространяли откровенно грубую ложь для дискредитации деятельности группы среди делового сообщества", говорится в сообщении пресс-службы промышленно-финансовой группы. Однако подписанный договор об урегулировании споров наглядно показывает, что этот план провалился, добавили в компании. Группа "САФМАР" является эффективной структурой, которая благодаря своим производственно-финансовым показателям входит в десятку ведущих корпораций страны.