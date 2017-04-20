Семья Гуцериевых выкупила уникальное здание в Москве

Одна из структур промышленно-финансовой группы "Сафмар", которая принадлежит семье Гуцериевых, выкупила бизнес-центр Dominion Tower. Здание, расположенное на юго-востоке Москвы, является уникальным – это единственная в столице работа ирако-британского архитектора Захи Хадид, передает РБК.
Несмотря на уникальную концепцию, бизнес-центр не востребован из-за неудачного расположения и высоких арендных ставок. Здание досталось Гуцериевым в счет погашения кредита перед МДМ Банком, который в ноябре прошло года завершил слияние с Бинбанком, входящим в группу "Сафмар".
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