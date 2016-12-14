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Гуцериев скупает магазины техники
Президент компании Александр Тынкован и его партнеры уже договорились о продаже бренда финансовой группе "Сафмар", принадлежащей семье Гуцериевых, сообщает ТАСС. По информации пресс-службы "М.Видео", Михаил Гуцериев приобретет акции сети по цене семь долларов за штуку.
Как отмечает издание, бизнесмен готов приобрести 100% акций ретейлера. Предварительная сумма сделки превысит один миллиард долларов.
Напомним, что 9 декабря влиятельная семья купила другой крупный бренд. Братья Михаил, Саит-Салам и Хамзат Гуцериевы и их племянник Микаил Шишханов стали владельцами сети магазинов "Эльдорадо". Они приобрели полный пакет акций компании, стоимость и условия сделки не разглашаются.
С сентября 2016 года Гуцериевы и Шишханов владеют ретейлером "Техносила". По словам экспертов, теперь бренды разделят разные форматы магазинов. Крупные торговые точки могут остаться у "Эльдорадо", а малые будет развивать "Техносила".
"М.Видео" – лидер среди розничных сетей по продаже электроники и бытовой техники в России, одна из крупнейших европейских компаний в этом сегменте. По итогам 2015 года ее оборот составил 192 миллиарда рублей (включая НДС).
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