Гуцериев скупает магазины техники

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев вслед за сетью магазинов "Эльдорадо" решил приобрести "М.Видео". По некоторым данным, сумма сделки превысит миллиард долларов.

Президент компании Александр Тынкован и его партнеры уже договорились о продаже бренда финансовой группе "Сафмар", принадлежащей семье Гуцериевых, сообщает ТАСС. По информации пресс-службы "М.Видео", Михаил Гуцериев приобретет акции сети по цене семь долларов за штуку.

Как отмечает издание, бизнесмен готов приобрести 100% акций ретейлера. Предварительная сумма сделки превысит один миллиард долларов.

Напомним, что 9 декабря влиятельная семья купила другой крупный бренд. Братья Михаил, Саит-Салам и Хамзат Гуцериевы и их племянник Микаил Шишханов стали владельцами сети магазинов "Эльдорадо". Они приобрели полный пакет акций компании, стоимость и условия сделки не разглашаются.

С сентября 2016 года Гуцериевы и Шишханов владеют ретейлером "Техносила". По словам экспертов, теперь бренды разделят разные форматы магазинов. Крупные торговые точки могут остаться у "Эльдорадо", а малые будет развивать "Техносила".

"М.Видео" – лидер среди розничных сетей по продаже электроники и бытовой техники в России, одна из крупнейших европейских компаний в этом сегменте. По итогам 2015 года ее оборот составил 192 миллиарда рублей (включая НДС).